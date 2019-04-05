【不誠實取用電腦】東鐵女伸長腿擾人？　港男影低網上投訴或犯法

「不誠實取用電腦」罪名被終審法院一錘定音廢武功，日後偷拍點樣告成焦點。有東鐵男乘客日前上載照片，指企位的他被坐在前面座位的短褲少女伸出長腿險觸其腳，坦言「好困擾」，作為投訴人的他，發布的相片引來網民批評「影腳就影腳」、「痴漢」、「你咁影人又有冇問題呢？」有人提出其行為如偷拍，稱他可說「自投羅網」展示犯罪證據。有律師指如被拍女子感被冒犯，拍照者或涉數罪，最終要看實際證據，交由警方或法庭去判斷。

一名前日乘搭東鐵的港男在網上圖文並茂指，坐在對面座位、穿着短褲的女子伸出長腿，險觸自己腳部，坦言「好困擾」，相片清昕可見對方的下半身。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」截圖）

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有男網民昨將3張圖片上載至facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」，均為一名穿着短褲女子的下半身，她伸出一對腳，貼近拍照者腳部。樓主指前晚（3日）「東鐵線影…車廂尾嘅對坐卡位」，稱對面坐着一名20幾歲、化淡妝而容貌「ok唔mk」的女子，操普通話與人傾電話，並質疑對方坐姿，「佢咁坐有冇問題呢？我再遇到類似事又可以點防範呢？好困擾」。

這則投訴帖文未為樓主引來安慰先惹炮轟，不少網民留言指他「影腳就影腳」，暗指他扮困擾實為影女，亦有人批評樓主行為等同「痴漢」，更點出「不誠實取用電腦」及「遊蕩」罪名，懷疑樓主已觸犯法例而不自知。

若涉及私人地方使用個人手提電話偷拍，未有特定針對的條文適用。（示意圖，非偷拍圖片）

大律師陸偉雄看完相關帖文及圖片後指，根據終審法院對「不誠實取用電腦」罪名的詮釋，有人在私人地方使用其他人電腦犯法才會被定罪，以今次帖文為例，東鐵屬於公眾地方，因此樓主不會觸犯「不誠實取用電腦」。

不過，他解釋如果女事主覺得受到冒犯報警求助，適用於公眾地方的「有違公德」、「遊蕩」或「在公眾地方行為不檢」罪名就會大派用場，樓主雖可以帖文內容作辯解，解釋是受到女事主的騷擾才拍照，若警方不接納，案件需提堂審理，屆時法官視乎證據，判定樓主有否犯法。陸坦言自己不會影這樣的照片，亦建議網民不應該在公眾地方偷拍其他人身體私隱地方，以免墮入法網。

至於假如事件在私人地方發生，陸解釋由於「不誠實取用電腦」現時被廢武功，所以法例上存有極大漏洞，相信會有新法例去填補，例如「窺淫罪」。

「窺淫罪」為香港法律改革委員會建議新增的一項參考英格蘭《2003年性罪行法令》第67條的罪行，目前諮詢已經完成，主要針對任何人在未經同意下，為了性目的而對另一人進行觀察或視像記錄的行為（例如以照片、錄影帶或數碼影像形式）。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）

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