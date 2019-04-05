朋友持半價券邀同吃自助餐　結果勁無奈　網民：一餐飯睇清一個人

一場自助餐就能看清一個人！有網民在連登討論區發文，指一名認識了10年的朋友有幾張半價自助餐優惠券，因而邀請他一起享用，但當結賬時對方竟要求他付正價費用，令人十分無奈。樓主問巴絲打「究竟係我個fd（朋友）仆X定係我太乞兒？」帖文引起熱議，大部分網民都支持樓主，認為對方做法過份，貪小便宜，亦有人安慰稱「一餐buffet 睇清一個人，抵啦」。

有網民在連登討論區發文，指朋友有幾張半價自助餐優惠券，因而邀請他一起享用，但結賬時對方竟要求他付正價費用，令人十分無奈。（《合家歡》劇照）

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有連登網民在討論區發文抱怨，稱近日有朋友獲得數張自助餐半價優惠券，問他有沒有興趣一起享用，「我見有半價就梗係lur飯應」，怎料事後竟向他追收正價費用，「我當下冇同佢理論照畀錢，畢竟條友事前又真係冇講明會畀個半價我」，但後來愈想愈不忿，「佢算唔算過我一棟食免費餐」。

有連登網民獲朋友邀請一起吃自助餐，「我見有半價就梗係lur飯應」，怎料事後竟向他追收正價費用。（《合家歡》劇照）

樓主其後亦有解釋，自己跟朋友已認識10年，都算是最好朋友，他又指付錢時已覺得不妥，但「唔想大庭廣眾同佢𢱑爛塊面」，經過此事後亦睇清楚朋友，「同埋知道佢係點看待呢段友誼」。

帖文引起連登網民熱議，不足半天已有逾4600個「負評」，齊齊批評樓主朋友過份，「如果真係當你係朋友，畀一張你益你有咩所謂，如果佢唔想益，又唔想自己食？呢啲朋友真係唔要都罷就，佢想人陪就梗係要付出一啲」，質疑兩人的情誼，「真係你個fd（朋友）？」、「我諗你哋唔係幾熟」。另有人指樓主被「搵笨」，「同買一送一個原理一樣，不過係你做買果個」、「畀原價點解要同佢食」。不少網民唯有安慰樓主稱「不過一餐buffet（自助餐），睇清一個人，抵啦！」