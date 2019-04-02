食客麥當勞自助落單　邊諗邊揀餐被嫌慢　網民：諗定先買咪阻人

不少快餐店增設自助點餐機，讓客人省卻排隊時間。有食客網上投訴，指在麥當勞內用自助點餐機，因未揀定點來點去，被排在後面的女客人嫌慢問是否要幫忙，他拒絕並批評其他人沒給予足夠時間讓他想清楚。不少網民認為他自私，「唔識唔熟就去櫃台買啦，阻住晒」，後有知情者指該食客有視力問題，或不滿被催才「講嘢寸咗啲」。

港男近日光顧太和區一快餐店，並於店內使用自助點餐機自助，但因為未想好其選擇，於是在螢幕前不停又點又掃，令後面等待的客人感不耐煩。（示意圖，資料圖片）

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有男網民於fb群組「Tai Po大埔」撰文，指近日光顧太和區麥當勞，於店內使用自助點餐機自行落單，但因為未想好其吃什麼，故在螢幕前不停又點又掃，令後面等待的客人不耐煩，該女客人更開聲稱：「不如我幫你啦。」但樓主拒絕，更稱：「我揀下先。」

樓主自稱其後繼續慢慢點餐，「係嘅，我知好多人排隊，咁都要等㗎啦。」他續解釋：「我冇背好晒餐牌，所以要邊揀邊諗。我忘記咗麥芝蛋飽係冇得配餐，所以要重選，但點餐機不就要嚟咁用？」

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樓主指後面的女客人再次不耐煩問他是否要幫忙，他因而不滿，心想：「多謝你咁熱心，不如你幫我畀錢啦。」其帖文一出沒獲網民安慰反惹來批評，不少人認為樓主忽視他人感受，直言其行為自私，「用點餐機都要考牌」、「拜託大家埋機排梗隊嗰時就諗定食咩野」、「其實樓主知唔知自己去緊食快餐呀」。

其後有自稱是樓主朋友的女網民回應批評，解釋樓主其實患有視障，「佢睇嘢有困難，係需要好慢好慢咁睇的。可能被人催到唔耐煩，所以講嘢寸咗啲」。不過網民仍然認為樓主「邊想邊選」行為確實為趕時間的客人帶來困擾，建議：「要慢慢揀吓先，不如就自己download個apps / 問counter拿膠卡餐牌。」、「一係讓畀人先，諗好揀咩先買囉」。

（fb群組「Tai Po大埔」）