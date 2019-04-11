【冷知識】八達通當都會票嘟錯　原來有得改返啱　超過3次或鎖卡

買都會票返工雖然抵玩，但因與八達通分卡，急起仔很易嘟錯。唔講唔知原來誤用卡拍錯入閘，其實可帶齊兩張卡去站內客戶服務中心更改紀錄，但必忌有權用到盡，相關程序最多只能進行3次，若再次出錯更改紀錄，個人八達通隨時遭到鎖卡，無法使用之餘會被回收退餘額，即用戶要再次申請個人八達通，據知上月就有人因而遭到鎖卡。

市民誤用其中一卡拍錯入閘，可以帶齊兩張卡去站內客戶服務中心更改紀錄，選用另外一卡扣除車費出閘，但若更改超過3次，個人八達通便會遭到鎖卡，即時無法使用，需要回收。（示意圖，01記者攝）

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都會票售價435元，40日內可單程來往指定車站共40次，換言之，平均每程花費近10.9元，由柴灣過海前往荃灣為例，若使用八達通，車資為14.7元，使用都會票可便宜約3.8元。雖說可慳錢，惟都會票與八達通分屬兩張卡，不少人入閘時極易嘟錯，一般只會嘆句說算，但原來港鐵有提供更改紀錄服務，只是少有人知道。

市民誤用其中一卡拍錯入閘，可以帶齊兩張卡去站內客戶服務中心更改紀錄，選用另外一卡扣除車費出閘，但若更改超過3次，個人八達通便會遭到鎖卡，即時無法使用，需要回收。（資料圖片）

據了解，都會票用戶如誤用個人八達通拍卡入閘，可前往站內客戶服務中心更改紀錄，用都會票拍卡出閘扣除車費，如果誤用都會票，相關程序亦一樣，即在個人八達通上扣數。惟據前線職員稱，有關程序最多只能進行3次，其後再要更改紀錄，個人八達通就會遭到鎖卡，即時無法使用，需要被回收及退回餘額，但都會票則不受影響，而上月底其實就已有「受害人」遭遇鎖卡。

另外，港鐵客戶服務中心職員無法查出都會票及個人八達通的更改紀錄次數，換言之，有沒有改正，其實需要用戶自行紀錄。

八達通卡有限公司發言人回覆《香港01》查詢時表示，一般而言，若乘客誤用個人八達通入閘，其後想以港鐵都會票出閘，他們可到港鐵客務中心尋求協助。發言人指乘客使用個人八達通出入閘時，或因不同情況未能成功確認交易，其時可透過港鐵客務中心退回該卡以作檢查，如證實失效，公司會為持有人辦理餘額退款手續，並退回卡內剩餘的按金或安排補領新卡。

至於都會票方面，港鐵則指若乘客誤用港鐵都會票入閘，其後想以八達通出閘，一般而言，客務中心的職員本着服務顧客的精神，會協助乘客更改港鐵都會票或八達通紀錄，方便乘客，相關更改並不影響港鐵都會票的正常使用。

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