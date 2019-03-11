輕鐵新八達通拍卡機頂罩變短　落雨嘟卡即濕晒　網民狠批設計唔掂

港鐵公司最近陸續為輕鐵全線68個車站安裝全新八達通拍卡機，惟撞正近日接連下雨，不少用家都呻好麻煩。有網民於facebook批評新拍卡機設計「不華不實」，除螢幕易反光，落雨天拍卡時更會弄濕，非常不方便，不少網民贊同並稱情願用舊款機，「新嘢未必好，舊嘢至係寶」。

有網民於facebook大呻新型拍卡機設計「不華不實」，除了螢幕較易反光，這數天因天雨關係更令拍卡時會弄濕，非常不方便。（fb專頁「盡在元朗」圖片）

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有女網民近日於fb專頁「盡在元朗」發布相片，表示於天水圍區輕鐵站見到已安裝新型八達通拍卡機，但新設計把頂罩變短，在使用上極不方便，「第1次拍唔到，第2次拍銀包濕咗」。

相中可見，螢幕的確比舊款拍卡機大，而且轉用彩色顯示，但因頂罩變短，天雨時早已濺濕拍卡位置。樓主續批評：「平時用無問題，落雨就知龍與鳳。」她更表示在相比下，舊款設計較好，「以前設計係為用家，依家設計係可以話畀人知加幾多車費」。

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不少網民支持樓主，指在其他輕鐵站亦有使用新型拍卡機，但用後感一般，「個mon反晒光都唔知點睇」、「新機個設計少少雨都濕，麻煩咗囉」、「就算唔落雨都要拍2次先拍到」、「夜晚要行到勁近先知係出站」，有人直指每次設計者非用家，就肯定會出事。

不過亦有網民認為安裝新機是必要的，「個頂係為咗遮光，以前螢光幕差，家陣彩色咪唔駛個頂囉」、「啲舊機都用咗20幾年，換新機是常識吧」，更有人認為樓主嘟不到也有自己的問題，「睇到銀包濕咗就明了」。

《香港01》正向港鐵了解，暫時未獲回覆。

（fb專頁「盡在元朗」）

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