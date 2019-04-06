逗喵星人沒回應？原來並非聽不懂　日本研究證貓咪能辨識自己名字

貓咪是高傲的象徵，即使不斷逗牠，或許仍會對你愛理不理，最近一項日本研究就似乎證實了這個說法。東京上智大學的研究人員為78隻貓咪進行測試，發現牠們懂得在一堆發音近似的詞彙中，辨識出自己的名字，作出反應，意味着牠們聽得懂有人正在叫自己，只視乎想不想回應對方。

東京上智大學的研究發現，貓咪懂得在一堆發音近似的詞彙中，辨識出自己的名字。（Gettyimages/視覺中國）

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一般來說狗總讓人感覺聽話忠心，聽懂主人的要求便會立刻作出回應，但較少有科學數據證明貓咪能否同樣理解主人的指令。東京上智大學的科學家Atsuko Saito為了確定貓咪能否聽懂自己的名字，邀來78隻貓進行測試，包括家貓及來自一間貓咪咖啡店的貓隻。

研究意味着貓咪聽得懂有人正在叫自己，只視乎想不想回應對方。（Gettyimages/視覺中國）

研究團隊首先將每隻貓的名字與重複的單詞混合在一起，測試貓咪聽到自己的名字時能否保持專注，研究人員會根據貓咪的反應進行評分，觀察耳朵和尾巴的活動，以識別牠們對名字是否有積極回應的迹象。

研究發現，兩類貓咪都表現出有能力區分名字和一般詞語，但在咖啡館群居的貓則較難區分自己和其他同伴的名字，這可能是由於牠們經常與其他貓一起聽到自己的名字。

不過Atsuko Saito強調，現有證據未能顯示貓咪能理解那是自己的名字，估計牠們只是將名字和獎勵或懲罰聯繫起來才作出反應，但認為研究有助進一步了解人貓關係，有關研究周四（4日）刊登於《科學報告》期刊。

（綜合）

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