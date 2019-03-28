貓奴驚見主子生「痘痘」　開po問係咩病？　網民笑爆：全身有8粒

作為貓奴，除了關注主子的喜怒哀樂外，更要着緊牠們的健康狀況。近日有新手貓奴驚見主子身上長了一顆奇怪的東西，憂心忡忡到facebook寵物群組求教，希望找出答案。結果帖文引得一眾網民爆笑不已，表示那不是「痘痘」，而是貓身上的乳頭。有貓奴笑言，除非你想被貓摑掌，要不然不要去擠它。

有貓奴近日發現主子身上出現如「暗瘡」般的肉粒，擔心得上網開po求教。（facebook「貓咪也瘋狂俱樂部」截圖）

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有女貓女日前在facebook「貓咪也瘋狂俱樂部」發帖，指家中的貓身上長了如「暗瘡」般的肉粒，不知道是否生病了。從上載的相片中可見，在貓肚毛的底下，有一顆呈淡肉色的凸起物，是小小圓圓的肉粒。

網民似乎對「奶頭文」見慣不怪，紛紛爆笑留言回覆指「那是一顆乳頭」、「是捏捏」、「露點了啦」、「應該不只一顆喔！旁邊還有好幾顆」、「貓貓有8顆哦」。惟發帖的貓奴仍憂心地問：「可是其他（貓乳頭）顏色都是粉紅的 只有這個這樣是正常的嗎？」有資深貓奴安慰她不用擔心，奶頭大多如圖片中的顏色，「但如果特別紅腫大顆就要看醫生」。

新手貓奴憂心主子身上長肉粒，其後發現是乳頭，開心地貼出主子全相。（facebook「貓咪也瘋狂俱樂部」圖片）

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帖文令不少貓奴大有共鳴，有人指自己第一次養貓時亦有同樣的疑問，更分享關於貓狗乳頭的趣事，「我家的粉嫩奶頭😂禿禿的那兩點，其他牠遮住，戳牠奶頭還會打我」、「小時候我不知道，以為是『痘痘』，就給他摳下去...接著我家的狗就跳起來...」，長大後才知道原來是乳頭。有人表示，不知道原來公貓也有乳頭，曾因此去看醫生，令醫生哭笑不得。

（facebook「貓咪也瘋狂俱樂部」）