【超可愛】名古屋樹熊BB爬樹幹　發現「受騙」笨拙爬走片段爆紅

紀錄動物體重變化是動物園工作人員的職責，但不是所有動物都會乖乖就範站到磅上去。名古屋東山動植物園為了幫樹熊磅重，就想到將樹幹加到磅上，讓樹熊自己主動爬上去，結果成效非常好。近日Twitter熱傳一段樹熊寶寶磅重的片段，只見樹熊寶寶不虞有詐地爬上去，但沒多久就發現樹幹是假的，於是爬走回到真樹上，戰戰競競看着工作人員，笨拙行為非常可愛。

近日Twitter熱傳一段樹熊寶寶磅重的片段，只見樹熊寶寶不虞有詐地爬上去，但沒多久就發現樹幹是假的，於是秒速爬走回到真樹上。（池田米造Twitter片段截圖）

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從網民「池田米造」2日上載的片段可見，樹熊寶寶在磅上的樹丫坐了一下，隨即爬回下來，似乎發現樹丫是假的，再小心翼翼地邊嗅着樹丫及磅，手震腳震地回到地面。樹熊寶寶其後立即跑回真樹下，再高速爬上樹上回望奇怪的工作人員，最後找回同伴。

樹熊寶寶逃走逐格睇：

+ 9 + 8 + 7

片段於網上爆紅，至今已有逾198萬次播放，被轉發逾2.2萬次，大吸7.8萬個讚好。不少網民大讚樹熊寶寶的反應太可愛，「又蠢又萌」、「片段可以看一輩子」、「很治癒」，亦有網民指工作人員為樹熊磅重的方法很聰明，令樹熊寶寶自動乖乖配合。

（Twitter）

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