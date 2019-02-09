四代同堂Cosplay派對！台家庭過年傳統　40幾人齊穿復古裝超搞鬼

愛玩或會有先天遺傳吧？台灣有一家人早前四代同堂過新年，他們最與眾不同的，是每年一家40多人都會一起cosplay團拜。自2011年起，其中一名女兒潘瑩芝覺得吃完飯無事做很沒趣，於是提出與親戚一起開變裝派對，沒想到大受長輩歡迎，更成為每年的傳統。今年他們亦不例外，以「復古」為主題，由2歲小寶寶到 88 歲的奶奶全穿上古裝。潘瑩芝對《香港01》表示，活動不但令大家很歡樂，更令一家人更期待新年回老家。

台灣有一家人早前四代同堂過新年，一家40多人一起以「復古」為主題cosplay。（Paris Pan／潘瑩芝授權圖片）

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台灣網民潘瑩芝初二（6日）於facebook上載全家大合照，只見相中有多個穿漢服的美女，加個小皇帝及兩、三名太監，連「唐伯虎」及「甯采臣」都有現身。他們不是在拍穿越劇，而是小潘在8年前提出一個新意念，既然一家人過年時聚首一堂，吃完飯沒節目就顯得很沒有過年氣氛，倒不如跟同輩提出大玩「扮醜趴」娛樂一下大家。

當年小潘跟堂兄弟姊妹一起在臉上黏上黑痣，又畫上粗眉紅嘴唇，穿上老土服飾，有人扮師奶，有人扮中年禿頭漢，一出場就逗得長輩們非常開心，從此燃起親戚們心中搞怪的火苗，連長輩都百無禁忌，加入每年變裝過新年。

台灣有一家人早前四代同堂過新年，一家40多人一起以「復古」為主題cosplay。（Paris Pan／潘瑩芝授權圖片）

8年來，潘家都會在新年前於家族群組中討論接下來要辦怎樣的「趴」，以往大多都是用顏色當主題，例如集體穿紅色、黃色或粉紅色，而且並不是一般人玩dress code般只穿一件主題色衣服就算，而是由頭到腳都只有一隻色，玩得非常「盡」，年輕一輩亦會為長輩張羅服裝。今年他們一家則舉行「復古趴」，於是出現多個古代書生及閏女，亦有人穿上超級馬里奧及美少女戰士的套裝，更有人「古到盡」穿上暴龍裝。

小潘對《香港01》表示，她們一家有40多人，女生們嫁出去後，派對近年就由除夕改到初二舉辦，而不少朋友都「趁墟」加入，令整個派對有50至60人參加。她又指一家人每年都想以裝扮博得滿堂彩，所以都很用心準備，「一家人大大小小都很投入在這個活動，而且很期待，也因為這樣大家期待初二回老家，哈哈大笑中度過，很歡樂」。

不少網民看到照片後均羨慕小潘一家的默契，「好團結的家族」、「會令人有期待的拜年活動」，更有不少網民笑問：「還有空缺嗎？我想嫁進去！」、「有缺媳婦或女婿嗎？」