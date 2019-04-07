台七旬婦嫌農場鵝叫聲太嘈　用熱水淋熟鵝蛋絕後　場主超心痛

虐待動物的悲劇每天總在不同地方上演，facebook近日瘋傳數條閉路電視片段及多張圖片，可見台灣一名七旬老婦從去年9月開始，多次潛入鄰居家中農場，用熱水淋向對方的寵物鵝，甚至連正在孵化的鵝蛋都不放過，冷血燙死即將出世的鵝寶寶，場主一家揭發殘酷真相，決定作出控告。

場主一家三日都期待鵝寶寶的誕生，卻慘遭毒手。（fb群組「彰化踢爆網」圖片）

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現場為台中市彰化縣「開心農場」，農場旁邊住着一對母子，兩家人一直都相安無事，場主一家三口為了防蛇來襲，分別養了1公2母共3隻鵝，去年9月生蛋，眾人都期待鵝寶寶的誕生，但其後發現正在孵化的鵝蛋不是無故破裂，就是不知所終，隨後男場主在農場範圍加裝閉路電視，終得悉冷血真相，一家人決定報警處理。

閉路電視拍到該名70多歲張姓老婦鄰居，光天化日之下提着一壺熱水潛入農場，一下子淋向數隻鵝，嚇到牠們爭相走避，她更狠下毒手，淋熟正在孵化中的鵝蛋，另一條影片則顯示張婦偕同兒子曾在某夜凌晨時分潛入農場，未知與鵝蛋不翼而飛是否有關。相關相片及片段上載至fb群組「彰化踢爆網」，引來不少網民討論，批評張婦毫無人性，行為令人髮指。

林姓女場主事後接受當地傳媒訪問時表示，母鵝以為鵝蛋無事，繼續傻乎乎孵着早被淋熟燙死的鵝蛋，舉動叫人非常心痛，現時3隻鵝都嚇到無胃口，連飼料亦不吃，令她非常擔心。

當地警方接報聯絡張婦調查，她直認事件，辯稱因為鵝叫聲太嘈吵，令他們每日不得安寧，由於不希望孵出更多鵝寶寶増加聲浪，所以犯案。警方以毀損罪將老婦帶署扣查，正調查是否有人偷蛋，而違反《動物保護法》的部分將由彰化縣動物防疫所依法處罰。

（fb群組「彰化踢爆網」）