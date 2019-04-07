巴西孖仔生女唔認數　DNA都驗唔出　法官咁判贏掌聲

雙胞胎長相相似，有時甚至連父母都分不出來。巴西一對雙胞胎兄弟，經常互換身分與多名女子發生關係，其中一人更玩出禍，令女方懷孕及誕下一女，為逃避責任，兄弟兩人都不肯承認是孩子父親，該女子氣得告上法院，但DNA鑑定都無法分辨誰是生父，法官最後只好裁定兩兄弟均需負擔贍養費。

在巴西，雙胞胎兄弟Fernando與Fabricio長相幾乎一樣，因此經常互換身分，同時和多名女性約會。示意圖，非涉事人士。（Getty圖片）

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在巴西，雙胞胎兄弟Fernando與Fabricio長相幾乎一樣，因此經常互換身分，模仿對方，同時和多名女性約會，玩弄別人的感情。

終於「上得山多終遇虎」，一名女子告上法院，表示在派對上，認識自稱Fernando的男子，兩人一見鍾情並談起戀愛，後來她懷孕，9年前誕下一女，女子上門尋找孩子的生父，此時才知道交往對象竟是雙胞胎，女子根本沒法分清和她交往的是Fernando還是Fabricio。

在DNA鑑定中，兩人是孩子父親的可能性都高達99.99%，根本無法判定到底誰才是孩子真正的父親。（Gettyimages/視覺中國）