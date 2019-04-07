保生態免棄養？　台男烹調野生綠鬣蜥惹熱議　政府：不鼓勵進食

提起蜥蜴，大多人都只會想到近年興起的爬蟲類寵物，但若告訴你有人將蜥蜴作為野味食用，你又能否接受？有台男早前於facebook群組發文，顯示自己將一隻野生綠鬣蜥生劏斬件，分別煮成兩款菜餚，更稱該方法可避免將綠鬣蜥放養，以致破壞自然生態。 帖文引起網民熱議，有人直言難以接受，亦有網民稱不少國家亦以同樣方法處理對生態造成威脅的動物，認為並無不妥。台灣行政院農委會林務局得知相關事件後表示，綠鬣蜥身上有大量寄生蟲，故不鼓勵民眾進食。

有台灣網民早前於fb群組分享自己烹煮野生綠鬣蜥的過程，引起網民熱議。（fb群組「廚藝公社」圖片）

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一名台男早前於fb群組「廚藝公社」發文，分享烹調野生綠鬣蜥的過程。樓主稱，綠鬣蜥進口時因為外型可愛，吸引不少人購買飼養，但飼主們往往「沒注意牠會大到兩公尺，所以長到一定大小時就隨意棄養，造成台灣的生態破壞了」。

他續說，綠鬣蜥為草食動物，「跑的速度又快，所以在野外是沒天敵的」，樓主為免將綠鬣蜥隨意放生影響生態，遂決定將牠變成兩道菜餚，包括蒜頭蜥蜴湯及蒜蓉腐乳蒸蜥蜴。他將生劏綠鬣蜥及切件的過程拍下照片，配合文字說明，介紹整個煮食過程，引起網民熱議。

有台灣網民早前於fb群組分享自己烹煮野生綠鬣蜥的過程，引起網民熱議。（fb群組「廚藝公社」圖片）

野生綠鬣蜥烹調過程逐格睇！

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有網民看到相片直言難以接受，稱綠鬣蜥曾作為樓主的寵物，烹煮牠「有種背叛的感覺」，「他看起來很信任你，怎麼下得了手」，但樓主卻貼出手臂被抓傷的相片，並回覆指「（這是）很信任的下場」。

亦有網民指出，很多國家都會容許民眾進食對生態造成威脅的野生動物，認為並無不妥，「這真的嚴重破壞生態，都建議殺掉或吃掉」，「雖然殘忍，但這是比較直接消滅的方法之一」，甚至有人問樓主：「口感怎麼樣？」

有網民看到相片直言難以接受，稱綠鬣蜥曾作為樓主的寵物，烹煮牠感覺殘忍，但樓主卻貼出手臂被抓傷的相片作為回覆。（fb群組「廚藝公社」圖片）

台灣行政院農委會林務局得知相關事件後提出意見，稱綠鬣蜥是外來物種，於台灣曾被列為保育類動物，惟民眾棄養造成大量繁衍問題，影響生態，故於2014年已從保育名單上移除。

林務局副局長楊宏志稱，綠鬣蜥是草食性動物，會危害農作物及影響水利安全。雖然如此，他並不建議民眾進食綠鬣蜥，除了因為觀感不好，更指出綠鬣蜥棲息的環境衛生情況較差，身上會有大量寄生蟲，一旦進食或對健康造成影響。

（綜合）

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