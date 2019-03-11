瑞士男隻身去非洲救野生動物　放棄銀行高職厚薪　從零開始追夢

要放棄本來安逸的生活，毅然追夢確實有難度，但瑞士男生迪安（Dean Schneider）勇敢地踏出舒適圈，放棄高職厚薪，隻身去非洲實現夢想，用自己的儲蓄開設一間動物中心，盡力救助野生動物。Dean更於IG分享與牠們的日常互動，瞬間成為IG紅人，他坦言希望讓動物感受人類的愛，同時令大家知道愛護動物此重要訊息。

26歲的瑞士男生迪安在童年時已對野生動物世界非常有憧憬，從小到大亦愛看動物紀錄片及參加不同動物義工組織的活動。（「dean.schneider」IG圖片）

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26歲的瑞士男生迪安在童年時已對野生動物世界非常有憧憬，從小到大亦愛看動物紀錄片及參加不同動物義工組織的活動。

他一年多前本來任職財務策劃師，但為了實現兒時的「動物王國」夢，他毅然辭職搬去非洲定居，更用盡自己的儲蓄在當地開設屬於自己的野生動物中心「Hakuna Mipaka」（東非斯瓦希里語，意指無盡）。面積達300公頃（約30個標準足球場），讓一班動物可在足夠空間生活。

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迪安救助及領養了不同種類的野生動物，包括獅子、斑馬、扭角林羚、黑斑羚、鬣狗，甚至狒狒。他的家中更養着一隻浣熊及猴子寶寶，可愛程度爆登。迪安更特意上載日常與動物的互動片段及相片，希望有更多人支持自己的工作之餘，亦讓大家明白野生動物與人類之間共存愛，亦要尊重大自然。

安迪的個人IG現時擁逾59萬粉絲追蹤，大部份人都非常支持他的理念，他曾解釋：「我的任務是盡可能接觸更多的人，向他們灌輸愛護大自然的訊息。相信靠着不同的知識、相片及我對救助動物的熱誠，足以改變大家的想法。」

（Boredpanda、Instagram）