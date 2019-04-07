馬桶一年兩次「噴鳥」嚇壞台女　網民笑翻：你是被選中的人

如廁是非常私人及放鬆的時間，但一名台灣女學生卻於一年內在家中洗手間兩次遇上不速之「嚇」。該女學生早前於討論區發文，稱去年7月曾在洗手間發現馬桶噴出一隻八哥，當時她嚇一大跳，最終請爸爸代為放生。 不料一年未過，女生竟再次遇到同樣事件，今次八哥更在她上廁所時出現，與其屁股「零距離接觸」，令她又驚訝又好笑，只能無奈稱「我家的馬桶應該是鳥洞吧」。女生的經歷笑翻一眾網民，有人笑言她家中的馬桶是「通往八八星球的異次元馬桶」，亦有人開玩笑建議她在八哥身上留下記號，指或許牠會第三次回來。

台灣一名女大學生去年7月曾於家中洗手間發現一隻黑色八哥鳥從馬桶內走出，沒想到同類事件於一年內再次發生。（「Dcard」討論區圖片）

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該名台灣女學生去年7月曾於「Dcard」討論區發文，稱有天早上在家中洗手間化妝時，旁邊的馬桶突然傳出奇怪的「啪啪啪」聲音，她原本以為馬桶壞了發生倒灌，詎料一隻黑色的八哥突然從馬桶中爬出，把她嚇得半死。

女生回過神後，即時請爸爸將全身濕透的八哥帶去曬太陽及放生，後來又積極研究八哥於其位於7樓的寓所洗手間出現的原因。經過一番討論，她和網民估計，八哥或許是誤闖大廈的污水管，再沿管道鑽出馬桶。當時女生曾笑言看到馬桶便有陰影，但亦指：「這種鳥事都被我遇上！我應該要走運了！」

首次馬桶噴鳥事件發生時，樓主還畫圖與網民討論八哥從馬桶出現的原因。（「Dcard」討論區圖片）

不過，該女生應該沒想過，她的運氣竟然是再次遇到「自來鳥」，前日（5日）她再次於討論區發文，直指「鳥又從馬桶噴出來」。她說，今次同樣是一隻八哥，還選了在她上廁所時出現，令她與鳥兒「零距離接觸」。

從她上載的影片可見，八哥在馬桶內奮力拍翼嘗試飛起，可惜未能成功，她形容當時自己「上完廁所還未沖水」，但八哥卻「很愉快的在裏面玩水」，將整個浴室都弄髒，她只好請家人拿工具救起八哥帶去曬太陽，並指約一小時後八哥已飛走了。

事隔不足一年，再次有八哥從樓主家中的馬桶內出現，今次更在樓主如廁時爬出。（「Dcard」討論區圖片）

+ 3 + 2

女生的「人鳥奇遇」笑翻一眾網民，有人直指她家中的馬桶就是「通往八八星球的異次元馬桶」，而她也只好自嘲稱：「科學家說世界有黑洞，我家的馬桶應該是鳥洞吧。」

亦有網民笑言女生是「被選中的人」，「搞不好是同一隻又來找你玩」，建議她在八哥身上留下小記號，如再有第三次便「直接收編」，「養他吧，牠太愛你了」。

（「Dcard」討論區）

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