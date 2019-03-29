將軍澳街坊驚見窗外鴿子孵蛋　上網急求救　漁護署：應等鳥蛋孵化

朝早起床驚見窗外有雀鳥築巢，你會怎辦？日前一名網民在facebook群組「將軍澳」發文，指一隻鴿子在屋企窗外生蛋，並日夜孵蛋，急問一班街坊如何是好。不少人馬上說「自來鴿」會帶來好運，並着樓主千萬別摸蛋，更有街坊上載照片分享類似經驗，指幼鳥孵化後自然會離開，不必擔心牠們會「定居」。 漁護署回覆《香港01》指，野生雀鳥受《野生動物保護條例》保護，市民不可自行拆巢傷害鳥及蛋，可先按程序致電1823專線，待蛋孵化後會安排人員拆巢及清理。

有網民在facebook群組「將軍澳」發文，指有鴿子在窗外生了蛋，還日夜在窗外孵蛋。（fb群組「將軍澳」圖片）

有網民在facebook群組「將軍澳」發文，指有鴿子在窗外生了蛋，還日夜在窗外孵蛋。（fb群組「將軍澳」圖片）

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從該網民在fb群組「將軍澳」上載的照片可見，一隻鴿子在窗戶外的陽台站着，下方有兩顆鳥蛋，另一張則見鴿子縮在一角孵蛋，兩幅照片也不見鳥巢痕迹。她在帖子表示鴿子在屋企生蛋，「仲要兩粒蛋蛋，日夜係咁孵，請問有無人都係咁？點解決啊？」

有人回覆指即使覺得雀鳥滋擾，亦應等蛋孵化後才把牠趕走，「光碟得唔得，有反光，好似唔會飛嚟」、「問下漁護署」。另有網民轉載一段台灣養鴿達人的教學，達人教路揮動紅旗或在窗外綁一條繩隨風飄動，雀鳥就不敢靠近，而坊間相傳在窗外噴消毒藥水並沒有用。

許多網民都告誡樓主別強行趕走孵蛋雀鳥，稱自來鴿會帶來好運，別私下偷摸鳥蛋，「摸咗佢可能唔孵」。有人留意到雀鳥似乎還未築巢，稱可在窗外放兩件舊衣當鳥窩及定期放點食物給鴿子。原來不少街坊都遇過同類情況，「出毛學飛，跟住就走」。

《香港01》就發現鳥巢問題向漁護署查詢，發言人指野生雀鳥及鳥蛋受香港法例第170章《野生動物保護條例》保護，市民不可自行拆巢或傷害巢鳥，可先致電1823查詢。由於雀鳥會在蛋孵化後離開，屆時漁護署會安排人員上門觀察及進行拆巢等處理。

（fb群組「將軍澳」）