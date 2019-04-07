【還原靚靚】台男煙民頽爆似道友　花4年戒煙大變身　網民讚超型

不少煙民都有過戒煙念頭，但成功戒煙的卻只有少數，看完這位台男實例，可能令人的戒煙動力大增。日前一名台男在facebook群組「爆廢公社」上載戒煙前後的照片，指自己耗了4年終成功戒煙。只見台男戒煙前樣子瘦削頽爆，貌似吸毒者；戒煙後則變胖飽滿，帶有陽光氣息。由於兩張相片有極大對比，惹起網民哄動，不少人大讚樓主變帥了，又稱他可以做戒煙代言人了。

台灣網煙民花4年時間終成功戒煙，左為他吸煙時的模樣，右為他戒煙後的樣子，不少網民大讚帥氣。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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任職髮型師姓鄭的男網民於fb群組「爆廢公社」上載照片，表示自己戒煙成功。他指用了4年時間擺脫煙癮，當初與煙為伍的他僅重52公斤（約114磅），坦言當時「味覺都是菸，吃菸就飽了，吃飯幹嘛？滿臉油跟面皰痘痘」。相片可見，未戒煙的樓主臉容憔悴，眼神散煥，令人以為他是吸毒者，所以樓主故意留下「#小弟很宅沒吸過毒啊」，說明自己沒吸毒。

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樓主其後逐步戒煙，並指慢慢重拾健康人生，加上做運動及多吃東西，「目前70公斤（約154磅），幾乎沒在長痘痘，吃什麼都跟人間美味一樣，除了紅蘿蔔芋頭」。從樓主上載的自拍照可見，現在的他的臉型飽滿，皮膚看來很有光澤，還帶點陽光氣息，網民大讚：「變的好帥！」、「整個帥啊。回春了！」、「年輕多了呢」。

更有網民笑言「所以戒菸會變胖？」、「也胖太多了。」、「不吃菸反而吃多了很多東西」。亦有人表示非常感激樓主的鼓勵，「我也在戒菸，希望能成功吧」。

（fb群組「爆廢公社」）