人妻狂打荷爾蒙針3年　29次驗孕落空　老公終坦承：我早已結紮

夫妻間要真誠溝通是常識吧？一名外國人妻患有多囊性卵巢綜合症（PCOS），為了懷孕，她不惜花大錢在生育治療上，3年來不斷打荷爾蒙針，忍受了無數痛苦，結果驗孕29次均失敗。在灰心之際，她提出做體外人工受孕，否則就離婚，此時丈夫終於坦承在認識太太前已進行結紮手術，令太太大受打擊，忍不住向網民問道應否離婚。

外國有人妻患有多囊性卵巢綜合症（PCOS），嘗試做生育治療，不斷打荷爾蒙針希望可懷上寶寶。示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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該外國人妻日前在Reddit發文分享，指自己一直夢想組織家庭，惟自己不爭氣患有多囊性卵巢綜合症，令生育能力下降，於是決定嘗試做生育治療。「經過3年的痛苦、侵入性和昂貴的生育治療，發現丈夫在我們認識之前已做了結紮手術。」

她直言感到非常失望，「他任由我忍受驗孕29次失敗和打無數支荷爾蒙針，但從沒想過告訴我。」而丈夫則解釋指，手術是和前妻結婚時進行，他未有告訴現任太太，是因為太愛對方，怕她會離他而去。

惟她驗孕29次失敗，丈夫才坦承自己早已結紮。（視覺中國/GettyImages）

人妻得知真相後，表示已給丈夫3個選擇，包括重新接駁輸精管、同意使用捐贈的精子或是離婚，面對重大打擊，人妻無奈稱「我愛他，但我已心碎。他這樣瞞騙我，我想當初不結婚還比較好。」

帖文引起大批網民熱議，不少人都大感震驚，批評她的丈夫是「垃圾」，建議她應離婚，「怎麼能讓你愛的人經歷這些？」、「我真的希望有人在情感上支持她」；有過來人表示，生育治療真的很大壓力，很需要另一半支持。

（每日郵報）

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