南非漢盜獵犀牛反遭大象踩死　同黨速逃遺屍體　獅群狂啃剩頭骨

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南非一名男子與他的3名同伴上周一（1日）到克魯格國家公園（Kruger National Park）打算偷獵犀牛，豈料竟被一頭大象踩死，隨後還被獅子群吃掉其屍體。公園負責人稱，他的死狀異常悽慘，只能找回頭骨及一條褲子。

當晚男事主遭大象踩死後，3名同黨聲稱把其遺體帶到大路附近，好讓路過的人在翌日發現，及後才將死訊通知其家人。死者的家人在上周二（2日）聯絡公園，管理員隨即展開調查，並進行空中搜索遺體，後因光線不足，被迫暫停搜索，直到上周四（4日）才重新展開。

南非斯庫庫扎（Skukuza）地區園林管理員英格利希（Don English）表示，在公園的鱷魚橋附近尋獲死者遺體，「現場有證據顯示，獅子群吞食了死者的遺體，只剩下頭骨及一條褲子。」

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警拘捕3同黨  搜出槍械彈藥

克魯格國家公園的管理人員菲利普斯（Glenn Phillips）說：「非法進入公園隨處行走是不明智的做法，園區內十分危險，連管理員都要步步營營，今次事件正好證明了這一點；看到死者的女兒哀悼亡父，實在令人傷感，而更悽慘的是，只能找回少量遺骸。」

警方已拘捕了三名年齡介乎26至35歲的死者同黨，並在他們身上檢獲兩支狩獵步槍和彈藥；警方發言人赫拉西（Brigadier Leonard Hlathi）表示，這幾名疑犯被控違法藏有槍械及彈藥、圖謀盜獵及擅自進入園區，已在上周五（5日）上庭接受審訊，目前正被羈押，4月12日將會再次出庭。

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