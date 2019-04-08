【離譜】疑似內地客搭港鐵飲嘢　職員勸都唔聽　稱首次來港避罰款

乘搭港鐵嚴禁飲食，惟一班疑似內地遊客在港鐵車廂公然邊喝飲料邊聊天，後有港男挺身而出致電投訴，職員到場他們仍懶理，及至高級職員現身警告及抄其證件號碼，他們才以首次來港作辯解，最終僅被口頭警告了事。網民鬧爆他們「無恥果然係無敵」，又質疑處理方法不公平，「香港人就罰咗啦」。

樓主沒料於車廂目擊2男2女共4名遊客，坐在其中一排長椅上邊喝飲料邊談天，相談甚歡。（fb群組「Tai Po 大埔」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有男乘客近日於fb群組「Tai Po 大埔」發布相片，指星期六（6日）下午時分乘搭東鐵，於車廂目擊2男2女疑似來自內地的遊客，坐在其中一排長椅上邊喝飲料邊談天，他們相談甚歡猶如在咖啡店與朋友相聚，完全懶理其他乘客的目光。

男乘客對其行為忍無可忍，即打電話叫職員處理。他續指，當時身穿黃衣的港鐵職員在大學站上車，並向該3名遊客作出勸告，但他們依然毫不理會繼續享用飲品，後來職員見勸告無效，遂叫高級職員再作處理。

+ 2

事主續稱，數名高級職員於大埔墟站上車後，即請求該3名遊客於太和站下車，職員其後向他們說明港鐵車廂嚴禁飲食的規例，對方卻辯稱指因為是第一次來港，未清楚條例，職員聽後亦無可奈何，最終只叫他們出示證件並抄下其號碼，又稱如下次再犯即開告票處罰。

不少網民大讚事主挺身而出，「樓主做得好呀」、「唔話吓佢哋唔知驚」、「樓主係真漢子」。但部分網民不滿最終結局，質疑港鐵職員做法有問題，「香港人飲啖水都畀人罰」、「換轉係香港人，畀咗告票啦」、「職員對外國人太溫柔啦」、「 職員可以話，難得第一次嚟，拎張告票，罰啲錢特別有紀念價值」。

最多網民鬧爆該3名遊客無恥，「第一次嚟唔係藉口囉」、「喺香港做所有違規嘅嘢，只要扮唔係香港人就無事」、「不如喺度開埋餐呀笨」、「收走佢杯嘢飲，再趕落車啦」。

根據港鐵附例，在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物，或飲用或企圖飲用任何飲品，都被禁止，連飲啖水也不可以，違者可被罰款2000元。《香港01》正向港鐵查詢，正等候回覆。

（fb群組「Tai Po 大埔」）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁