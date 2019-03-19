港鐵車站助理時薪高但唔易做　過來人曾網上力數乘客6大劣行

港鐵的車站助理、頭等車票檢查員、月台助理及客務中心助理，兼職時薪逾60元，因入職門檻低，職員能以員工八達通免費乘車，而且工作內容輕鬆，故深受學生及長期「炒散」人士歡迎，向來被視為兼職界的「四大筍工」。惟港鐵每天客量數以百萬計，車站助理任何時候都要面對不同客人，部份惡客劣行會港鐵職員難受甚至受傷，工作不像外界想像般易做。 數年前有曾任車站助理的網民，於討論區發帖大數工作辛酸，這份稱看似容易的「筍工」實則是「有苦自已知」，更力數乘客的6大劣行，包括不肯行入車廂中間、衝門、打尖、態度惡劣、背囊擋門及拖篋阻人等。

港鐵每天有大量人流，繁忙時間會有車站助理協助維持秩序，過去曾有任職車站助理人士在網上發帖，細說工作的辛酸，並不如外界所想的「舉牌叫兩句就有錢收」。（示意圖／資料圖片）

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當時的帖文表示，每逢上下班等繁忙時間，不少乘客上車後就站在門口旁，「死都唔肯行入少少」，導致縱使車廂內仍有許多空位，閘口卻會被爆。另外，孭背囊人士沒有注意，經常導致「彈門」，令列車延誤開出。

車站助理的辛酸不只於此，該網民指雖然是兼職工作，但上班時間卻不彈性，一般均要「返足星期一至五」，更要於指定的繁忙時間當值，「每日返得嗰個半鐘」，但實則卻是非常困身。

港鐵每天有大量人流，繁忙時間會有車站助理協助維持秩序。（示意圖／資料圖片）

該網民指出，車站助理早年外判至不同的服務承辦商，由於人手充足的關係，故上級要求亦愈來愈高，甚至只要遇到投訴便很大機會被炒，「以前最多畀人調站，後尾多咗人，一收投訴就炒」。

另外，該網民指港鐵一般會安排車站助理於住處附近的港鐵站當值，不過每個車站的環境亦不一樣，「大熱天時企無冷氣嘅站都幾辛苦」。至於工作範圍，一般車站助理都是負責維持月台秩序，不過某些車站助理卻要兼任保安，負責檢查站內設施，如巡視冷氣運作、站內環境等，並非如網民所言「舉牌叫兩句就有錢收」。