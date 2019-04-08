超市畀錢都有人肉霸位　台抱B媽死守收銀處　呼喝規矩排隊尾老公

台灣美式賣場好市多（Costco）假日時總是人潮滿滿，一名網友在臉書上抱怨，排隊結帳時，前面站了一個抱著孩子的媽媽，以為是前方結帳客人的親友，所以就把推車排在她後面，沒想到，這名抱著孩子的媽媽其實是在幫忙「卡位」結帳，最後卡位不成還遷怒網友，讓這名網友十分無奈。

台灣一名網友到好市多購物排隊結帳時，發現前面抱著孩子的媽媽是在「人肉占結帳台」，但最後卡位不成還反過來發難，讓這名網友十分無奈。（ Facebook「Costco好市多商品經驗老實說」圖片）

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「人肉占車位已經不稀奇，遇到人肉占結帳台才覺得誇張！」這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文表示，清明連假時到好市多採購，結帳時看見一位抱著孩子的女子在排隊的人群中，以為是前方結帳客人的親友，所以很自然的就把推車排在這位媽媽後面。

過沒多久這名女子的老公就推著推車過來，並排在原PO的後面，女子一看到，就走去質問老公為何要排在後面，接著就大聲的說「我人站在那裡推車沒來，並不表示我該讓她」，讓原PO頓時傻眼，立刻回說「你可以把車推到我前面，然後跟我說一下就好，沒必要如此。」

原PO說，她並沒有插隊，只是那位抱孩子的媽媽手上沒商品，誰知道妳要結帳，而且，現場大家都照規矩推車排隊，人肉占結帳位，「你真的好意思再插一台推車進來？」最後表示，相信大家都能退讓，真的沒有差那一個人結帳的時間，只是不要故意在人背後說那麼大聲，也請為孩子做最好的身教。

發文一出後，立刻引發網友熱議，紛紛留言「真的常遇到人肉占結帳位」、「假日去賣場常被氣到高血壓」、「人肉占位本來就不對」、「台灣最美風景」，還有網友分享更誇張的，「我都以為輪到我結帳了，結果對方直接不讓我的購物車往前，說他們的車快到了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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