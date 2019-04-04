元朗居民鬧爆自私港媽　搭巴士空位放書包　幫兩站後上車朋友霸位

巴士坐位先到先得是常識吧，怎估到有人竟然會玩「霸位」。有市民指今早搭巴士時，車內明明九成滿，惟有座位只有書包不見人，原來有先上車的港媽竟用書包幫人霸位，當有乘客要求坐下時，還理直氣壯稱「留咗畀人坐」，令全車側目。網民同聲鬧爆，認為應直接拿開書包照坐，免縱容這種無品乘客。

有網民鬧爆自私港媽竟用書包，為未上車的朋友霸位。(fb《元朗吹水區》群組)

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有市民今日搭69X巴士遇到谷氣事，其後把事發經過上載到facebook群組「元朗吹水區」。他指在總站開出時巴士已九成滿，但其實在下層後排位置有空位，沒人坐卻有一個書包，發帖者指原來是一名港媽特意用來留位，幫遲她兩個站上車的相熟同學及其家長霸位。

刻意留位已過份，更離譜是其後有男乘客走近想坐，這名自私港媽竟然阻止，明言「留咗畀人坐」，發帖者指該男乘客聞言只能死死氣走回企位。

不少網民都認為這種霸位行為不能接受，有人稱曾遇同類事件，即霸氣照坐並反問「你估酒樓呀，一句收佢皮」。有人留言稱「一個做得出，另一個又好意思，無得頂」、「問佢一句 留位畀咗錢未？」，又諷刺稱「幾時可以online check in霸位 ？」另有人笑言應「用Deanie姐腔同佢講呢度唔係酒樓無留位」。

公共交通工具上總現無品乘客，早前運輸署請來葉德嫻拍攝宣傳片，即時引來瘋傳，其後網上每現相關事件，網民都笑言要請葉德嫻現身。（運輸署片段截圖）

更多人認為發帖人在拍照放上網的同時，亦應據理力爭開聲爭位，「先問書包係唔係佢嘅，係就叫佢拎走。佢拎唔拎，或唔出聲都照坐落去。」、「對於呢啲粗暴霸位應該粗暴對待，不要助長呢啲歪風！」