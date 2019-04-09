美名校招生賄賂案　《靚太》女星認詐騙：我背叛了女兒

美國上月揭發史上最大宗學校招生賄賂醜聞，近50人被起訴，包括在美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）等。檢方周一（8日）表示，菲莉絲蒂夏夫曼和另外13名被告已同意認罪。

最高可被判囚20年​

夏夫曼被指控在2017年為大女參與「造假計劃」，支付1.5萬美元（約11.7萬港元）給有關人士以提高女兒的SAT考試分數。控方又指她計劃為幼女作同樣安排，不過之後改變主意，未有這樣做；她現被控一項串謀信件詐騙罪（conspiracy to commit mail fraud）及一項誠信服務信件詐騙罪（honest services mail fraud），最高可被判囚20年。

夏夫曼自3月被捕以來首度發表聲明，她承認犯罪，表示對自己的行為深感後悔和羞愧，亦會負起所有責任和後果；聲明稱：「我傷害了女兒、家人、朋友、同事和教育界……女兒當時完全不知道我的行為，我犯下大錯，背叛了她。我餘生都會背負着對女兒和對公眾的罪咎。」

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另一名女演員洛莉路格林（Lori Loughlin）及其時裝設計師丈夫Mossimo Giannulli同樣被起訴，暫未知二人會否認罪。

事件主腦是58歲男子辛格（William Singer），案情指他經營的Key Worldwide Foundation機構，及Edge College & Career Network LLC升學顧問公司，過去透過行賄及作弊方式，讓客戶子女能夠進入知名學府。辛格早前承認串謀勒索、串謀洗錢、串謀詐騙美國政府及妨礙司法公正等罪名。

（綜合報道）