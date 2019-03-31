校園貓最愛英語課　直接在教師講台上打瞌睡　網民：英語比較催眠

在四川的一所大學，有隻貓咪不止在校園流連，更闖進課室內聽書。而學生更留意到，這貓咪最愛聽的就是英語課，每次老師講課時，牠都會出席。不過，不知是否太專心，聽著聽著便進入了夢鄉。由於貓咪沒打擾課堂秩序，老師和學生都很喜歡這貓咪。

這隻貓咪直闖課室，更在教師講台上呼呼大睡。（梨視頻）

在四川師範大學裡，有隻出了名的校園貓，牠經常在校園裡蹓躂，由於牠沒有打影響到其他師生，所以老師和學生都很喜歡牠。但近日這校園貓除了在校園走動外，更走到課室裡與學生們一起上課。

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校園貓人人都鍾愛，就連老師也成了貓奴，不斷摸貓毛髮。（梨視頻）

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校寵最愛英語課

據學校的老師稱，她留意到這隻校寵最近經常巡視各教室，像是在挑選合適自己的課，最終似乎鍾情於英語課，差不多每堂都有出席。而學生也指這隻校寵進入課室後也不會亂動，只是乖乖地待在一旁，沒有打亂課堂秩序。但沒想到這次上英語課時，竟直接跳到教師的講台上。然後便呼呼入睡，直到下課時，貓咪還在昏睡。

網民看到報道後，都大呼貓咪可愛極了。「你看，連貓都睡，人睡也很正常」、「人類的課堂真無聊，貓咪都聽不下去了」、「你們懂什麼，我就是昨晚上又失眠了」、「聽不懂能不打瞌睡嗎？」、「貓：我又失眠了……那就去聽英語課吧！」、「貓界也要學外語了」、「貓也同意英語比較催眠」、「謝謝老師治好了本貓的失眠」。不過，也有網民理性分析，指「講台下面是電腦，所以比較暖和」，那你認為貓咪為何要在講台上睡呢？