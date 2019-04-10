英少年搶單車17歲囚至29歲　至今仍出獄無期　只因一條已廢除法例

英國政府在2005年至2012年間實施「保護公眾監禁刑罰」（Sentences of Imprisonment for Public Protection），目的是確保危險的暴力犯和性罪犯留在監獄，直至不再對社會構成威脅。犯人通常會被判入獄數年，然後必須說服假釋委員會出獄後不再犯事才能獲釋。由於刑罰甚具爭議，其後已被廢除，但現時仍有2000多名被判處有關刑罰的犯人在囚，出獄無期。

漸變得絕望 開始與囚犯打鬥

貝爾（Wayne Bell）是其中一個例子，他17歲時在公園襲擊一名男孩，搶去對方單車，剛巧被經過的警員看到。貝爾遭到拘捕，2007年3月被判「保護公眾監禁刑罰」，原本只要服刑滿4年就有機會出獄，但是掌握「生死大權」的假釋委員會卻4次裁定貝爾有可能危害社會，因此12年後的今天，已經29歲的貝爾仍然在獄中。

問題的癥結在於，監獄根本沒有課程教囚犯證明自己已經洗心革面，所以他們不懂如何給假釋委員會留下好印象。貝爾一次又一次遭拒絕釋放，漸漸變得絕望，開始與其他囚犯打架，導致獲釋的機會更低。

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父親：刑罰和罪行根本不相稱​

他的父親卡爾（Carl Bell）說：「我曾以為兒子很快就會出來，以為他只會在裏面待幾年……他看着殺人犯和強姦犯進去又出來，而他打人和搶單車的刑罰和罪行根本不相稱。」卡爾又謂：「他沒交過女朋友，從未真正生活過。我相信有其他年輕人犯了同樣的錯卻有機會結婚生子，看來他永遠也沒有這個機會了！」

貝爾的家人向當地議員尋求協助，但對方能做的也不多。「保護公眾監禁刑罰」已於2012年被歐洲法院裁定違反人權而廢除，但不影響過去的判刑。

假釋委員會發言人表示，無法評論個別事件，但強調委員會的角色是決定囚犯獲釋後會否危害社會，「委員會的態度非常審慎，因為公眾安全是最重要的。」

（每日鏡報）