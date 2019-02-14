【懲教年結】去年每日平均8303人在囚　兩囚犯自殘致死

懲教署今日（14日）舉行工作回顧記者會，胡英明首次以署長身分出席，他表示去年懲教所每日平均在囚人口為8303人，較前年跌3%，男性在囚人士佔80%，平均收容率為74%。在囚人士中，本港居民佔67%，來自内地、台灣或澳門人士佔12%，而餘下21%為其他國家人士。

懲教署指，2008年至2018年連續十一年無發生任何成功逃獄或越柙個案；而署方在院所共進行了8,230次搜查行動，合共搜查了12,885個地點，較2017年的相關數字分別增加7%及8%。另外，去年共發生8宗集體違紀事件，較前年增加3宗，涉及在囚人次達181次，牽涉打鬥、煽動他人參與集體行動，例如拒絕進食或集體投訴等事件。

或擴展區域應變隊

涉及在囚人次最多的違紀個案發生於去年11月21日，有66名收納於荔枝角收押所的在囚人士集體作出投訴。8宗事件中，有5宗涉及共12名在囚人士受傷；有4宗已轉交其他執法部門跟進調查。署方又指，在區域應變隊為主力的支援下，院所管方在短時間內回復院所內秩序，署方亦計劃將應變隊增至其他區域及個別院所。

而去年在囚人士被紀律檢控的數字較前年微跌6%至4,265次，署方形容數字依然維持高企。首兩項的紀律檢控分別為「妨礙秩序及違反紀律」及「管有未獲授權管有的物品」，各佔整體紀律檢控宗數的33%及25%。至於涉及暴力行為的個案，去年共有483宗，主要涉及在囚人士打鬥或襲擊他人（包括懲教人員），較前年年減少63宗。當中有26宗較嚴重個案須轉介警方跟進。懲教署署長胡英明指，在制止暴力或其他行為期間，有39人次署方職員受傷，大部分傷勢輕微，惟較2017年的23人次多了16人次。而2018年有7宗涉及懲教人員於執勤時遇襲，較2017年的8宗減少1宗，受傷的懲教人員亦由6人減少至3人，絕大部分傷勢輕微。

去年2在囚人士自殘致死

此外，懲教署去年成功搜獲毒品的個案共25宗，當中包括16宗體內藏毒個案，截獲的毒品以海洛英及精神科藥物為主，主要涉及剛被羈押的在囚人士。

而署方去年共錄得48宗自我傷害個案，較前年的99宗下降52%，當中絕大部分獲懲教人員及時發現和拯救，但有兩名在囚人士經搶救後身亡，相關個案已交警方調查，將會進行死因研訊。



而懲教署每年執行醫療押解所需的人力資源由2015年約37,000日，上升至2017年約41,000日，去年則稍回落至逾38,000日。