【頭文字D】大圍藤原豆腐店神還原　老闆：唯一冇賣豆腐嘅豆腐店

一聽到《頭文字D》，除了想起連場賽車激戰，相信一眾車迷對電影中呈現的藤原豆腐店亦念念不忘。繼日本及台灣後，香港亦出現一間「原汁原味」的藤原豆腐店，人氣高企吸引大批車迷及《頭文字D》粉絲衝去潮聖。店鋪合伙人之一的Kelvin更笑稱：「呢間係全港唯一冇賣豆腐嘅豆腐店！」

繼日本及台灣後，香港最近竟然出現一間「原汁原味」的藤原豆腐店，不消3個月已人氣直升，吸引大批車迷及《頭文字D》粉絲衝去潮聖。（劉淑文攝）

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場景都係另類主角！

位於大圍一車房旁邊的藤原豆腐店於3個月前正式開張，3位合伙人其實同樣鍾愛日本古董車，而Andy及Kelvin更是《頭文字D》的忠實粉絲。Andy對動、漫畫的熱愛到甚至要真正擁有一架「豐田AE86」，Kelvin笑言：「有架AE86，點可以唔配一間豆腐店？」

走進店內一眼看盡，雖然叫藤原豆腐店，但其實並無豆腐賣，玻璃架上放置的反而是模型車、還有其他日產及本地自創的汽車主題精品，包括可印上自己車牌號碼的手機殼、來自日本不同縣的車牌、甚至零食等。

日本及台灣開設的藤原豆腐店早已結業，Andy及Kelvin解釋開店的目的是希望把這經典場景重生，「可能好多車迷覺得《頭文字D》最重要嘅係車，但係場景都係另類主角」。

Andy對動、漫畫的熱愛程度甚至真正擁有了一架「豐田AE86」。（受訪者授權圖片）

細節100%還原！

要呈現最像真的藤原豆腐店，負責設計的Andy坦言因為要突出殘舊感，當時在裝修上花了不少心思，前後共用了3個月的時間完成。他解釋店舖前身是的士車行，因留存了基本的結構，故不必把整間店重新裝修。

Andy點出在細節上如何處處用心，如特製的LED招牌燈箱很新淨，在日曬雨淋下要留痕才顯得殘舊；門口的手把亦是拜託朋友從上海式舊店帶回來，花上不少時間尋找，絕對是「用錢都買唔到」。

另一樣不能缺少的是藤原氏圖騰藍布，Andy稱，參考真正藤原氏圖騰再畫出樣式後，自行製成die-cut（多邊形裁切）模，再用白油把圖騰噴上藍布，過程花了不少時間。

Kelvin坦言：「可能大家會覺得呢間係好特別嘅精品店，但係對我哋嚟講其實係車迷嘅吹水地、聚腳點。」（受訪者授權圖片）

變身車迷聚腳地！

Andy及Kelvin指其實他們3年前開始有開一間屬於香港本地的藤原豆腐店的想法。他們當時早早已為商店註冊，但另一拍擋籌備店鋪期間因為對方臨時退出，故把開店計劃無限擱置。在打算放棄一刻，突然因緣際會而認識了大圍一車房負責人的兒子，大家一拍即合答應合作，最終在車房旁邊租下吉位開店。

Kelvin坦言：「可能大家會覺得呢間係好特別嘅精品店，但係對我哋嚟講其實係車迷嘅吹水地、聚腳點。」他指開店的另一原意是希望讓等待修車的客人在旁邊有個歇腳的地方，大家亦可交流心得或聊天。

他又解釋，店鋪初開並無引來太大迴響，後來隨時間過去令店面走向殘舊，反令像真度大大提升，才逐漸吸引車迷及《頭文字D》忠粉前來。每到週末晚上待招牌燈箱開燈後，就是一大班車友聚集的時間，大家特意到來為愛車留倩影之餘，順便吹吹水。Kelvin更指曾有外國人前來潮聖打卡，亦試過有人在店鋪落閘後亦堅持要拍照留念，可見人氣相當高企。

Andy及Kelvin本來各有正職，現時亦是抱着半玩半做的心態維持店鋪生意。他們坦言用粉絲的身份成功開店已非常高興，如有機會，亦不介意將來與他人合作賣豆腐產品，令店舖成為一間真正的豆腐店。