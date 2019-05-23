【生活百科】洗衣機、雪櫃門開左定開右　原來同人體工程學有關

人生在世，有許多難解謎題，好比「雪櫃為何大多朝右邊開，洗衣機卻朝左邊？」面對這道99%人沒想過的問題，也許你覺得不重要，但背後不為人知的設計師暖心你必須知道！趕緊來看看～

根據《醫藥日報》報導，設計師之所以這樣設計，是因為全球慣用右手的人高達90%，而這些人使用冰箱和洗衣機時，絕大多數的情形為：打開冰箱，選取一、二種物品。有鑑於此，設計師為方便用戶，加上右撇子的人右手通常比左手強壯，因此遂將下列巧思融入門的設計當中：

雪櫃門朝右開啟

由於拉開雪櫃門需要比較大的力氣，所以這個重要任務就交給右手，至於拿出一小盒牛奶、一把蔬菜的表現機會就留給左手囉！

洗衣機門朝左開啟

至於洗衣機則恰好相反，濕漉漉的衣物因為很重，所以開門這種小事交給左手，粗活則由右手執行。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

沒想到吧？生活中如此細小的環節，居然蘊藏科學理論與設計師的溫暖，而且不只是冰箱門、洗衣機門，任何「門」都跟人體工程學有關，涵蓋生理學、心理學和人體測量學等專業知識。生理學：如多數人的慣用手；心理學：如門與把手的配色；人體測量學：如門把手長度、高度及把手到門側邊的距離。

至於門該往哪開，除上述提到的專業知識、裝潢設計、房屋格局等變因外，還有許多地方得考量，好比：電影院、飯店等公共場所安全門必須朝外，以利逃生；家用廁所門多朝外開，因廁所空間較小，朝內不方便出入；公共廁所門則多朝內開，以提升公共空間寬敞、舒適感；傳統民宅大門多朝內開，有納福、迎財神之意；現代居家大門大多朝外開，以追求更大室內空間。

延伸閱讀：

星巴克員工都不太熱情？3大「不甩顧客」真相曝光 網好奇缺人嗎

別再嫌棄吃飯很慢的人！研究指出與「慢食者」共餐有好處

婆婆媽媽都錯了！你家「調味料」都怎麼放？流理台櫥櫃超地雷

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載】

立刻Like！讚好《01熱話》：