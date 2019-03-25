【咪鬥氣顧安全】單車友狂飆靠左慢駛　被尾隨司機長呠舉中指反擊

網上近日瘋傳3名單車友天雨下，沿着容許單車行駛的大埔道風馳電掣，一度駛在兩條行車路，其後靠左慢駛但留下足夠車位，尾隨其後私家車長呠響號，有單車友不滿舉中指反擊。片中雙方各有網民支持，惟專家指其實長呠響號或令單車人士恐慌，隨時釀成車禍，不建議司機長呠作警告。

昨午3時許，正值天雨路滑，有3名單車友佩帶頭盔等保護衣物沿大埔道風馳電掣，其中一人駛在左邊行車線最左邊，另外兩人則一前一後駛在兩條行車線中間。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

現場為大埔道聖公會基愛小學對開，總共有兩條行車線，車速限制為每小時50公里，批准單車駛入，但至一個分岔口路壆，左邊行車線變成向上駛，前往九龍塘及觀塘，右邊行車線則變成向下駛，到達深水埗及旺角，車速限制及交通規則維持不變。



綜合網上兩段「車cam」記錄，昨午3時許，正值天雨路滑，有3名單車友戴上頭盔等保護衣物沿大埔道風馳電掣，其中一人駛在左邊行車線最左邊，另外兩人則一前一後駛在兩條行車線中間，相信預備駛至分岔口路壆時靠左向下踩車。

即將抵達分岔口路壆時，該名一直在左邊行車線最左邊的單車友向上行駛，餘下兩人仍然一前一後開始挨近路壆靠左行駛預備向下踩車，並留下車位，方便其他車輛行駛，尾隨一輛私家車卻長呠響號，其中一名單車友舉中指反擊，兩名單車友繼續踩車，至路壆時變成靠左慢駛。

香港汽車會會長李耀培看完「車cam」後表示，私家車司機可能較少與單車並駛的經驗，一旦長呠響號，有機會令到單車人士恐慌，隨時釀成車禍。（資料圖片）

上載者批評「落雨地滑，大埔道全程玩正中間，又唔係快。我響咹提你哋，仲舉我中指？大大聲話有道路使用權係大X晒，唔滿意就報警，下次好爸爸好媽媽實有你哋份」，疑揶揄對方如此態度或會遇到奪命車禍。

有帖文及片段瘋傳下，引來網民兩極意見，其中一方支持樓主，指「點解唔響得？經過響好正常，警示要注意」、「（單車友）冇品，笑死」。不過亦有網民反駁「有位過都長呠，有呠好威威，鬼馬呠呠車？」、「樓主手車都幾屎㗎喎！貨櫃車都夠過啦」。

香港汽車會會長李耀培看完「車cam」片段後表示，3名單車人士中，其中一人一直駛在左邊行車線最左邊，完全沒有問題，相信餘下兩人知道即將經過分岔口路壆，而且他們需要向下踩車前往深水埗或旺角，所以預早一前一後駛在兩條行車線中間，當抵達分岔口路壆時自然變成靠左踩車，並非樓主所言「玩正中間」，如果兩人駛在左邊行車線最左邊，至路壆時才切線向下踩車前往深水埗或旺角，有機會令到尾隨其他私家車反應不及釀成意外。

李懷疑樓主可能較少與單車並駛的經驗，指長呠響號其實非常危險，反而有機會令到單車人士感到恐慌，隨時發生意外，但假如司機見到單車人士有危險行為，例如無故切線、抽頭，司機就可以響咹一至兩下提醒對方。李又提醒司機及單車人士天雨路滑，車速切忌過快，而且時刻保持忍讓，以免發生危險。

（綜合）