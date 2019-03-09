露營大媽疑用行山杖作勢打牛驅趕　情侶喝止：呢個地方唔係你㗎

去露營的意義本是感受大自然，但卻有人為了一己享受而要趕走動物「原居民」。有網民於fb群組轉載影片，顯示兩名中年大媽到郊外露營時持着行山杖走到正在吃草的牛群旁邊，以手杖作勢打牛群，在場一對情侶見狀，即出聲喝止，直斥「呢個地方唔係你㗎」，惟大媽未有理會，更大聲反駁指自己「要趕走佢哋（牛群）」。

有網民上載短片，顯示兩名中年女子露營時持行山手杖作勢打向牛群驅趕，片主與男友即開聲喝止。（fb截圖）

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多個fb群組昨轉載一段短片，片主表示早前與男友到郊外露營時，發現一名中年女子手持行山手杖，靠近數隻正在吃草的野生牛隻，作勢打向牛隻，遂即時開聲喝止，但對方即否認打牛。片主指，事發時牛隻與中年女子的營帳相距約150米，惟對方仍上前驅趕，於是向對方說：「個地方唔係你哋㗎，佢哋都有權喺度食草！」女子聞言未有理會，更「大大聲」怒罵回應。

這時片主的男友看不過眼，再次要求該中年女子不要走近牛隻，不過對方仍理直氣壯稱「我行山拎住枝棍啫，我哋想佢出去嘛，唔會傷害佢」，片主男友遂反駁指「咁你拎住支棍行埋去做咩？我拎把開山刀行埋你度，話唔會傷害你得唔得」，女子與友人聞言則表示「我攞支棍出嚟想整個營門口，順便走過嚟咋嘛」。

雙方爭論一番後，兩名中年女子最終遠離了牛群。片主表示，上載片段並非為了公審兩名女子，而是希望對方及網民知道，「地球唔係屬於佢哋㗎，草地牛牛都有權分享」，並指出如對方在牛隻進入營地搶食物時才驅趕，她亦不會喝止，只是事發時牛隻僅在吃草，沒有構成影響或阻礙，「佢有佢食草、我哋有我哋欣賞佢食草、去郊外係睇呢啲㗎啦，如果接受唔到和其他動物共享倒不如自己困返自己喺屋企」。

片主表示，上載片段並非為了公審兩名女子，而是希望對方明白牛隻亦有權享用自然地方。（fb影片截圖）

影片引起熱議，不少網民批評片中女子「抵鬧」，直指其行為危險，或會害己害人，「如果隻牛嚇親反擊！仲會間接害埋其他人」；亦有人斥責兩名女子作為外來者，完全沒有尊重大自然及「原居民」，「嗰度不嬲係牛牛地方，人類去玩去露營牛牛都冇反對，就唔好得寸進尺去搞啲牛」，「牛先係呢個地方安寧嘅地主，點解唔好好學下共享資源」。