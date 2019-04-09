沒有櫻花比故鄉的更美，亦沒有櫻花比福島的更令人悲傷。4月氣溫回暖，日本各地櫻花盛開，以櫻花隧道聞名的福島縣富岡町夜之森地區亦櫻花滿開，不過2011年東日本311大地震引發福島第一核電站泄漏事故，富岡町全市居民都被強制避難，踏上離鄉別井之路，櫻花隧道大部分更被劃為「返家困難區域」，民眾不得進入。 時隔9年，本月6日，當地政府首次安排民眾登上一日限定的賞櫻巴士，駛進櫻花隧道。即使隔窗看着快滿開的白櫻，不少乘客都感動流淚，更有七旬原居民懷念往日，「想起了過去與孫子一起欣賞的櫻花」。

時隔9年，本月6日，福島政府首次安排民眾登上一日限定的賞櫻巴士，駛進富岡町夜之森地區櫻花隧道。（GettyImages）

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位於福島縣富岡町的東北櫻花名勝「夜之森地區」，該區的賞花活動自2010年春天舉辦過後便因地震一直中斷至今。雖然富岡町有9成地方已在2017年解除避難指示，但綿延約2公里長的櫻花大道仍有大部分範圍受核災影響，被定為「返家困難區域」，對外封鎖，居民們過去只能從閘門外遠眺。

富岡町近日開始舉辦櫻花祭典，時隔9年，當地政府決定，安排18輛巴士依序駛入隔離區，載着避難者及其他民眾巡遊櫻花大道，而此活動亦是「僅此一次」。不少人在車上看着故鄉盛開的櫻花，即使隔着車窗都不禁百感交集，溫暖笑容下藏着絲絲淚光。據朝日新聞報道，一名從富岡町搬遷至磐城市避難的78歲女士乘搭巴士時，懷念地道：「回想起了過去與孫子一起欣賞的櫻花」。

富岡町近日開始舉辦櫻花祭典，網民形容隔離區一閘以外卻是完全不同的光景，充滿生氣，祈求當地復興。（Bellwood1975 Twitter圖片）

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今次當地政府亦准許町外的人乘車進入該區，有來自郡山市的72歲男士形容，「是相當精彩的景致」。不少網民亦有到當地參加祭典，形容隔離區一閘以外卻是完全不同的光景，充滿生氣，祈求當地復興。

（朝日新聞、Twitter）

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