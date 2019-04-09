美女體操選手落地失誤　雙腿「L」形折斷嚇壞觀眾　無奈宣布退役

美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）女體操選手切里奧（Samantha Cerio）日前在比賽中，因為判斷失誤，導致空翻落地時雙腿呈「L」形折斷，膝蓋骨明顯移位，場面嚇人！

切里奧從小學習體操，不幸嚴重受傷後，周日（7日）在社交媒體宣布結束長達18年的體操生涯。（Instagram）

「計劃永遠趕不上變化」

22歲的切里奧在周五（5日）代表奧本大學出戰全國大學體育協會（NCAA）地區賽的自由體操項目，期間她打空翻後落地，卻沒有踩穩，狠狠地坐下，雙腿因為承受不住重量而折斷變形，現場觀眾和評判見狀都不禁驚呼。

醫護人員用了10分鐘替她緊急處理傷勢，然後抬離比賽場地；切里奧離場時，觀眾紛紛起立鼓掌致敬。

切里奧周日（7日）在社交媒體宣布將結束長達18年的體操生涯，並指體操讓她學會努力工作、謙虛、正直和認真付出，同時給了她許多想像不到的挑戰，雖然這並非她計劃的退休方式，但無奈計劃永遠趕不上變化。

🔻🔻慎入：體操選手受傷一刻🔻🔻

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學業體育皆優 校隊靈魂人物

切里奧的主教練形容她是體操隊的靈魂，在大學的4年全心全意為校隊付出，隊友亦一向以她為榜樣。主修航空太空工程學的切里奧除了是優秀的運動員，還是一名高材生，原本打算在5月畢業後進入波音公司工作。

令人不忍卒睹的受傷一刻被記錄下來，許多粉絲看到後紛留言：「她的運動生涯就這樣完結……我為她心疼」、「她真的很努力」、「祝她早日康復，快點重拾活動能力……她太堅強了」。

（綜合報道）