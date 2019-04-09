孟美岐赴美朝聖睇NBA　點知P圖過度　火箭夏登驚變「白人」

NBA休斯頓火箭「大鬍子」夏登（James Harden）近期狀態大勇，於NBA常規賽連創3項紀錄，包括單季對戰29支對手得最少30分，風頭一時無兩。不過英雄都有「失意」時，近日內地女團「火箭少女101」成員孟美岐到美國朝聖，現身火箭主場觀看比賽時，有幸跟夏登合照，不過卻因疑似美肌過度，令本來是黑人的夏登竟無奈被「漂白」，引來大批網民熱議，有人更質疑孟美岐真面目「原來同黑人差唔多膚色？」

內地女團「火箭少女101」成員孟美岐早前到美國朝聖NBA，跟火箭夏登合照時卻疑似P圖過度，令對方一秒變白人。（孟美岐微博圖片）

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上月內地女團「火箭少女101」成員孟美岐與隊友Sunnee齊齊遠赴美國朝聖NBA，到火箭主場觀看比賽，事後孟美岐於微博上載與夏登的合照，興奮表示：「NBA的現場真的太燃了！這趟休斯頓來得很開心～我們一起期待之後的舞台吧。」相中她跟夏登一同舉V字手勢，狀甚開心，不過有眼利的網民卻發現，原本是黑人的夏登，在孟美岐的神奇鏡頭下竟然變白，質疑女方美肌及P圖過度，只顧自己「白到發光」的膚色，完全無視夏登的轉變。在另一張孟美岐、Sunnee及夏登的合照中，則見夏登回復正常膚色，跟前一張照片對比甚大。

在另一張孟美岐（右）、Sunnee（左）及夏登的合照中，則見夏登回復正常黑膚色，跟前一張照片對比甚大。（孟美岐微博圖片）

照片引起不少網民熱議，有人直言「啲女人好蠱惑」，笑指P到「連夏登媽媽也不認得自己兒子」，亦有網民質疑孟美岐真面目「原來同黑人差唔多膚色？」

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其實過往不少藝人為保持靚樣，不時會用美圖app執相，惟有時P圖過度卻弄巧反拙。當中要數最無辜的，肯定是保養得宜的佘詩曼，她早前到北京吃火鍋時，被該店店主認出及誠邀齊齊拍抖音直播，不過店主開啟了美顏濾鏡功能，令阿佘一秒自動修容，包括下巴變尖、雙眼變大、美肌磨皮等，嚇得阿佘馬上尷尬避開鏡頭。

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另外，鍾欣潼（阿嬌）在2016年為好友陳妍希婚禮擔任姊妹時，曾被網民封為最靚姊妹團，其中一張姊妹大合照中，阿嬌的小腿疑似P圖過度，令附近的地板直線也變歪；而台灣女星安以軒亦曾上載一張疑似過度P圖的自拍照，相中其左鼻孔離奇消失，引來網民嘲笑：「呼吸順暢嗎？」

（綜合）

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