台灣總統府攝影比賽結果勁騎呢　惡搞憲兵P圖、Google截圖都獲獎

台灣總統府去年底舉辦「100/100 總統府不一樣攝影創作比賽」，日前比賽結果出爐，得獎作品果然「不一樣」，連惡搞「憲兵P圖」、Google截圖都能獲獎，而專業組第一名的作品《持攝影機的人》系列，就像拍攝路過行人「打卡」一樣，亦令網民大開眼界，有人笑言「專業組和一般組調亂了嗎？」更有人質疑是小圈子內定比賽。

一般組優選照片，竟然是在Google搜尋「百年來總統府」的畫面縮圖。（總統府百年建築網頁）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣總統府建築物自1919年落成，為了慶祝落成百年，官方舉辦「100/100總統府不一樣攝影創作比賽」，參賽人士分為上傳一張照片的「一般組」，以及上傳6至12張照片、撰寫200至1000字的「專業組」，由攝影、建築、藝術、文化等專業人士組成評審小組決定獲獎名單，各組第一名分別為15萬新台幣（約3.8萬元）及6萬新台幣（約1.5萬港元），總獎金高達43萬新台幣（約11萬港元）。

得獎結果日前公布，但當中作品引起攝影界及網民熱議，特別是「專業組」的評審準則令人側目。該組第一名主題為「持攝影機的人」，共9張照片，當中就只是拍攝民眾自拍或拍攝總統府的不同視角，另外獲得優選的其中一系列作品為「憲制」主題的照片，6張照片中都是把同一名憲兵，改圖到總統府內的不同場景，儼如網民惡搞改圖。

【專業組】第一名：《持攝影機的人》，獎金：15萬元新台幣（約3.8萬港元）

+ 5 + 4 + 3

至於「一般組」作品，其中題為「1919-2019」的優選照片，竟然是在Google搜尋「百年來總統府」的建築縮圖，截取兩個螢幕畫面後拼貼而成，令網民哭笑不得，留言指「還以為是國中生電腦課作業呢」。

對於兩組得獎結果，有網民笑言「專業組和一般組調亂了嗎？」更有人質疑比賽「內部有黑幕」，可能是一場小圈子內定比賽。

一般組其中一張得獎作品，是以總統府背景為桌面的螢幕截圖。（總統府百年建築圖片）

【專業組】優選：《憲制》，獎金：1萬新台幣（約2500港元）

+ 2

專業組及一般其他組得獎作品：

+ 16 + 15 + 14