【外遊瘀事】遊日巴打誤信串燒店話可以試　一出手朋友即笑爆阻止

在外地人生路不熟，一不小心隨時出醜。有網民網上分享外遊蝦碌趣事，指到日本旅遊時經過串燒店時，聽到店員說「可以試」即拿起打算試吃，即遭朋友阻止稱「大佬呀，唔好咁癲啦，人哋係講好味呀，日文嚟㗎」。網民狂笑讚好，紛紛留言講旅遊笑料，笑死巴絲打。

到外地旅遊不熟悉當地文化，少不免會蝦碌出醜。（視覺中國/GettyImages）

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有巴打在連登討論區以「一人一個去外國發生嘅on9事」為題發帖，指曾到日本大阪的黑門市場，期間聽到串燒店店員向他說「可以試」，他怕聽錯再問一次，「佢係咁講可以試可以試」，遂拿起來準備試食，其旁邊的朋友立即出手阻止，解釋店員其實在說日文的「好味」，場面非常尷尬。

其經歷引來網民爆笑，不少人原來都曾在外遊時發生尷尬事，有爸打留言指曾在外國買車票，向女售票員稱「to the city please」，沒料對方反問：「single?」他指當時嚇一跳，心想「咩料啊，無啦啦問我係咪single」，即時表明自己正拍拖有女友，他形容女售票員聽到其回答後只空洞地望住他，默默地開口問：「your ticket, single or return?」

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有網民指曾到日本旅遊，經過串燒店時，誤以為店員說「可以試」，一手拿起打算試吃，結果遭朋友阻止，原來對方是在說日文的「好味」。（連登討論區截圖）

有網民則在澳洲過馬路時擺烏龍，「等咗成5分鐘仲未轉燈」，結果旁邊路人走近按下一個掣就10秒內轉燈；有人笑言小時候到澳洲原想吃完飯到樓下散步，「但係自己白痴完全唔記路，見路就行，最後蕩失咗路」，足足花了2小時才能回家。

「可以試」樓主其後再分享「瘀爆事」，指小時候參加過外國交流團，想如厠時發現內裏一個尿兜都沒有，他安慰朋友有些國家為表尊重只安裝坐廁，沒料突見菲律賓女子闖入，「我好鎮定咁同佢講 嗰邊先係女廁」，沒想到一出去便聽到廣播說有兩個色魔入女廁。

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樓主解釋因看不明白文字，只靠廁所門口的圖象辨別男女，「佢哋係用動物，好似係長頸鹿同大笨象，有邊個會估大笨象用鼻屙尿？正常都諗長頸鹿 因為『長』。」

網民再次留言被他「笑死」，「呢個真係X到上宇宙」、「睇到呢個終於忍唔到笑」；部分網民卻因而獲得安慰，笑言，「突然覺得自己其實都唔係好onX ...」，原來一山還有一山高。

（連登討論區）