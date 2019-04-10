2人4手才開到　阿根廷廠商全球首創「同意安全套」：確保你情我願

發生性關係前最重要是雙方已作溝通，免得事後反悔，引起爭執甚至演變至刑事問題。阿根廷一情趣用品製造商近日推出聲稱是全球第一款「同意安全套」，包裝要求4隻手同時按動盒上按鈕才可打開。製造商指，該設計希望用家於「你情我願」的情況下才使用產品，藉以減低傳播性病的機會及宣揚對性侵案件的關注。

阿根廷情趣用品製造商「Tulipán」早前宣布，即將推出全球第一款「同意安全套」，特製的包裝要求兩個人、四隻手合作才可打開。（Twitter「TulipánARG」圖片）

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阿根廷情趣用品製造商「Tulipán」早前宣布，即將推出全球第一款「同意安全套」，特製的包裝要求兩個人、四隻手合作才可打開，讓雙方在「你情我願」的情況下打開包裝。

從官方宣傳片段可見，安全套的白色包裝盒四側均設有黑色按鈕，要求用家同時按下按鈕才可打開包裝盒，取出安全套，片段更加入了「同意是性關係中最重要的事情」等標語。

「同意安全套」特製的包裝要求用家同時按下按鈕才可打開包裝盒。（「Tulipán」宣傳片截圖）

負責推銷「同意安全套」的廣告公司負責人坎平斯（Joaquin Campins）稱，Tulipán經常強調安全性行為，但對於所有的性關係，最重要的事情就是雙方的認可，「只有雙方先同意才能獲得快樂，如某一方的答案不是Yes，就肯定是No」。

製造商表示，除了強調兩情雙悅的性行為外，亦希望透過產品減低傳播性病的機會及宣揚對性暴力案件的關注。（「Tulipán」宣傳片截圖）

Tulipán早前於布宜諾斯艾利斯的酒吧和活動免費派發「同意安全套」，公司其後宣布將於今年稍後時間正式出售該產品，並表示除了強調兩情雙悅的性行為外，亦希望透過產品減低傳播性病的機會及宣揚對性暴力案件的關注。

不過網民對此安全套卻反應兩極，有人指男生終於不用再害怕被告，「趕快買這個保護自己」，惟有網民卻認為沒有太大作用，「撿屍的人一定不會買這個」，甚至只會令用家轉買另一牌子。

（綜合）

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