港媽趕落機如廁漏低6歲仔　空姐：飛咗廿年你都係第一個

每次外遊乘搭飛機，空中服務員都會於航程完結時提醒乘客要帶齊所有行李離開，但總有失魂乘客遺漏個人物品。有空少近日則於個人專頁分享工作經歷，稱一名大懵港媽竟因趕落機如廁而「漏低」年約6歲的兒子，幸及時發現即時趕回機艙。在場見證事發經過的空姐不禁「教訓」港媽，直指「飛咗廿年有人漏咗個仔你都係第一個，我哋做人呀媽嘅應該要好好睇住個仔」。

乘搭航機時不小心遺下物品已見怪不怪，不過有空少於fb專頁分享，稱曾有港媽毋趕去廁所而「遺下」6歲兒子，引起網民熱議。（示意圖，GettyImages／視覺中國）

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facebook專頁「豆腐空少的飛行日記」的版主前日（9日）發文分享工作點滴，指平日乘客落機後都要進行降落後檢查，看看有沒有客人遺下物品，而多年來他亦對失物的種類見怪不怪，指出大多人遺漏的都是護照、銀包、電話及手信等，「有時候就執到啲衫褲鞋襪，胸圍底褲都執過」，不過早前一班航機上，他卻發現意想不到的「失物」。

空少指他竟在機艙內發現一名年約6至7歲的男童，當問到男童是否知道母親去向時，男童即醒目回答：「佢去咗屙尿呀！」不過空少檢查機艙後，卻未見男童媽媽，遂告訴他：「成機都得返你一個咋，有冇媽咪電話呀？」

空少指，大部分乘客落機後，於機艙內發現一名年約6至7歲的男童。（示意圖，資料圖片）

正當空少打算聯絡男童的媽媽時，這名港媽剛好及時返回機艙尋子。港媽一見兒子便問他為何沒有落機，卻被兒子反駁：「我點知你飛機有廁所唔去，用出面嗰啲喎。」

旁邊目擊事件的空姐亦忍不住出口「教訓」港媽，直言：「太太，我飛咗廿年有人漏咗個仔你都係第一個，我哋做人呀媽嘅應該要好好睇住個仔，好彩你個仔醒啫。」空少形容，港媽被教訓後即「頭耷耷拖住個仔走咗」，更笑稱「如果佢冇返嚟，我哋真係會以為佢經濟有困難而漏低個仔喺度」。

有空姐得知事件忍不住出口「教訓」港媽，直指她工作廿年以來，首次見到有人遺下兒子。（《開心直航》劇照）

帖文上載後獲逾千名網民讚好，有人批評涉事港媽粗心大意，「小朋友都可以留低得！唔係啩！」，「抵鬧」；亦有網民笑稱空姐「鬧人很有技巧」，而被「遺忘」的男童是「落機兒」，稱他「真係貢（咁）串阿媽，堅喎」。

另有網民留言稱曾遇過同類事件，指曾有乘客將嬰兒放於座位，施施然去洗手間，當空姐「問佢如果個bb自己跌咗落地點算或者俾人抱走咗點算，個女人先識驚」；亦有網民稱曾見過有人「漏低老婆，仲要行到好遠先發現」，笑言大懵事件並不罕見。

（fb專頁「豆腐空少的飛行日記」）

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