機場常客轟內地客亂放篋　打平放浪費空間　正確要咁樣擺放…

行李篋笨重又大件，乘搭交通工具時容易佔去大量空間。近日有機場巴士的常客投訴，許多內地遊客都不懂得放行李篋（喼），斥他們經常「打平放篋」使行李架很快爆滿，引致後面持行李篋的乘客不能上車。阻累他人的行為令人看不過眼，呼籲大家遵守禮儀。惟有網民指出，不懂擺放行李其實是「不分國界」，許多港人亦有同樣問題。事實上，九巴在facebook專頁上曾提醒，行李須打直擺放，才能騰出更多空間給其他乘客。

樓主上傳了一張行李架的照片，指出有人亂擺行李。（facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」圖片）

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該名機場巴士的常客日前投稿至facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」，表示自己居住在上水，由於任職航空業，因此需要經常乘坐機場巴士往返公司。本是相安無事，惟近年在上水站上車往機場的內地遊客開始增加，車廂的秩序就開始出現變化。

「佢地好鍾意打平咁放篋，浪費曬啲位令後面啲人擺唔到！」樓主忍無可忍地斥內地遊客們不懂擺放行李，令行李架很快爆滿，基於行車安全，後面持行李篋的乘客就不能上車，令不少無辜的乘客被迫等待下一班車。

有機場巴士的常客投訴，許多人內地遊客都不懂得放行李篋，引致後面持行李篋的乘客不能上車。（facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」截圖）

樓主續指，有部分巴士司機會好心將行李再排整齊，讓排後方的客人上車，惟她認為這個行為不但增加司機的工作量，更可能會令他們受傷，狠批：「人地份工同空姐、地勤一樣，唔包幫你拎行李／整理行李㗎！」希望亂擺行李的乘客不要漠視司機的勸告，要懂得自動自覺放好行李。

另外，樓主提醒，小型篋和兒童篋可以放行李架頂層，下層應放大型篋和重物，建議外套及水果不要放上架，又警告：「見過好多大型重篋因為比細篋霸曬位而放最上層，一陣跌落嚟整親人或撞爆車門嘅話真係多謝你。」

早前網上流傳一輛行走港珠澳大橋香港口岸的城巴，大批內地旅客把行李放在巴士通道，形成誇張的「行李陣」。（fb群組「巴士的事討論區」圖片）

帖文一出即引起網民熱議，大批網民都感同身受，表示都經歷過類似的事件，惟不少人都異口同聲地指，香港人亦會一樣亂放行李，「其實好多香港人都好自私，細件嗰啲就咁打平放係中間個格，佢哋唔會理後面仲有人有好多大件又重嘅行李」、「試過叫住佢放返直等其他人有位放篋，佢都係要放平，當聽唔到，好冇品」、「試過有次有人綁咗個篋係輪椅位。點知隔幾個站真係有個輪椅客上車，車長大叫咗幾聲都無人理，焗住開咪叫人拎返個篋」。

九巴在facebook專頁上曾發布「行李小貼士」，指出所有行李只可以擺放在巴士下層，因帶大型物件去上層的過程太危險。其次，行李必須打直擺放在行李架，才會騰出更多空間給其他乘客。

（facebook專頁「西客之道 HIspitality Secret」）

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