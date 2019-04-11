揀婚紗變鬧分手　越男發現未婚妻藏處女膜修補收據　當場悔婚走人

一層膜比起真愛更重要？近日越南網上瘋傳數張照片，相中一對準新人原本開開心心去挑婚紗，期間男方找到一張單據後非常生氣，當場失控指罵未婚妻，原來他發現女方竟偷偷去做處女膜修補手術，即場奪門而出，女方跪下求饒不果，只好坐在地上痛哭。

越南一對情侶店內到選婚紗時，當場鬧分手。（網上圖片）

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據外媒報道，日前有一名越南婚紗店老闆，於網絡群組上傳多張圖片，分享工作奇遇，經營婚紗店8年的老闆指，近日有一對情侶本來甜蜜地到店內選婚紗，突然男方態度改變，向未婚妻大叫大嚷。

老闆續指，男方翻出一張紙，兩人在對質期間，女方承認曾去修補處女膜來欺騙他。從相片中可見，男方拿着醫療收據向對方怒罵，甚至打算分手悔婚，女方頓時百口莫辯，一直低頭哭泣，甚至跪在地上請求原諒。

事後他們留下醫療單據，上面寫著「修補處女膜」，金額是3850萬越南盾（約1.3萬港元）。（網上圖片）

其後女方上前拉着男方嘗試挽留，惟他最後卻奪門而出，留下女方獨自在店內攤坐在地上痛哭，眼白白看着男友駕駛停泊在店外的老牌電單車離開。婚紗店老闆隨即拾起快被揉爛的醫療單據，上面寫著「修補處女膜」，金額是3,850萬越南盾（約1.3萬港元）。

事件引起網民熱議，當中意見兩極，有人認為女方很慘，指不應該以一層處女膜去判斷一個人，「如果真正愛一個人，也不會介意她是不是處女」、「補處女膜沒啥大不了」、「是不是處女有那麼重要嗎？難道你愛的是她的處女膜嗎？不是愛她本人嗎？」

有人則支持男方，認為是否處女不重要，但欺騙人是不可接受；有網民質疑事件太完整，懷疑是婚紗店的宣傳手法；有人亦勸喻，「別太在乎過去，真情應該愛在當下，一起偕手走過未來。」

（《中國報》、《saostar》）

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