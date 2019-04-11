港媽到小西灣雜貨店購物　找贖收激似10元硬幣　原來唔係港幣

不少國家流通的硬幣，跟香港使用的硬幣相似，故不時有巿民在找贖時誤收外幣。有女網民於本周一（8日）表示，其媽媽在小西灣一間雜貨舖購物，找贖時夾雜10元硬幣，但回家才知道並非港幣，遂於網上發帖，提醒其他街坊小心。惟有網民認出，該枚硬幣其實是5秘魯新索爾（Nuevo Sol），兌換港幣約值12元，笑言「伯母有賺」，亦認為雜貨店可能是不小心把它當港幣找贖，未必有心欺騙。

女網民的媽媽發現其中一個硬幣貌似10元港幣，但細看卻不是港幣，樓主懷疑店員有心魚目混珠。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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領回硬幣找錢時聽到店員說了一句「終於送出了10元」，返家後才發現該硬幣並非10港元，反而是5秘魯新索爾（Nuevo Sol），樓主認為對方有心魚目混珠，所以在網上提醒其他人。網民紛紛留言指「可能都係唔小心找咗比樓主媽媽啫」、「真係有心人呃無心人」，亦有人計算兌換港元，5秘魯新索爾市值近12港元，笑言「樓主賺咗少少」，但網民指會「蝕咗手續費」。

女網民周一（8日）在facebook群組「柴灣人柴灣事」圖文並茂表示，母親當日下午到小西灣一間雜貨舖購物，店員用硬幣找贖，並說「終於送出了10元」，但母親不以為意，返家後才發現其中10元硬幣有異，檢查後發現是5秘魯新索爾，難以在港使用或兌換。樓主認為對方有心找錯錢，「10元買了個教訓」，提醒網民小心該間雜貨舖。

10港元與5秘魯新索爾外型相似。（GettyImages/視覺中國）

帖文引起網民討論，有人認為店方未必蓄意欺騙，「可能都係唔小心找咗比樓主媽媽啫」。不過亦有人相信樓主的猜疑，直斥店方「咁衰」、「真係有心人呃無心人」。有網民則指，5秘魯新索爾兌港元約值12元，笑言「伯母賺咗少少」、「有賺都唔要？」，但有網民指將5秘魯新索爾換成港元，會「蝕咗手續費」。

（fb群組「柴灣人柴灣事」）

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