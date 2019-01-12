美學生食飯找錢收「錯版」一分錢硬幣　72年後市值1300萬

學生吃午餐時找來的零錢，竟在多年後變成珍寶？美國一名男子1947年時，在高中食堂買午餐後找來一枚一分錢美元硬幣，他發現硬幣成份奇特，相信是銅製品，但他向政府查詢時，對方一度否認曾出產「錯版」硬幣，多年後才改口。這枚錯版的1943年硬幣估計只有約15枚存世，近日在美國拍賣公司「海瑞德」（Heritage Auctions）公開拍賣，估價高達170萬美元（約1300萬港元）。

海瑞德正拍賣一枚1943年產的一分錢林肯頭像硬幣，屬銅製硬幣，只有約15枚仍存世。（海瑞德站圖片）

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1940年代，美國仍在打二次世界大戰，銅被視為戰爭物資，當時的貨幣全都是用鍍鋅鋼鑄造，但有傳美國鑄幣局錯誤混入了青銅，令1943年發行、刻有林肯頭像的一分錢硬幣中，有極少數是純銅製。物以罕為貴，這個訊息流出後，全美都在找這些純銅硬幣，不過，鑄幣局曾多次否認，想平息事件。

1947年，當時只有16歲的美國男生盧斯（Don Lutes Jr.），在麻薩諸塞州的高中食堂買午餐後，找續時得到一枚一分錢美元硬幣，他一拿上手就覺得有異，估計是銅製品，令他心生疑惑。美國汽車業巨擘福特曾表示，如果有人能拿出這枚傳說中的「錯版」硬幣給他看，他會馬上送對方一輛新車。盧斯馬上聯絡福特公司，但該硬幣被對方質疑是「假貨」。盧斯轉向財政部查詢硬幣是否銅製，但獲回覆指「1943年沒有出產任何銅製硬幣」，雖然後來他放棄追查，但仍私人藏起了這個硬幣。

直到後來，美國鑄幣局承認犯錯，指1943年批次的林肯頭像一分錢的確有誤放青銅，而據估計，只有10至15個「錯版」硬幣存世，而盧斯所持的並非膺品。去年開始盧斯健康惡化，決定拍賣硬幣，並將收益分享予其他收藏家及捐到當地的圖書館，但他於去年9月離世，未能等到拍賣會展開。

盧斯的硬幣在本月9日開始公開拍賣，起標價為12萬美元（約94萬港元），但佛鑄幣廠產出的類似罕有硬幣，在2010年的拍賣價格達170萬美元（約1300萬港元），海瑞德估計硬幣可能會超過這個紀錄，甚至逼近200萬美元（約1570萬港元）。

（綜合）