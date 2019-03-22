【真相是…】搭港鐵網民入錢買飛　竟見售票機顯示「恕不找錢」？

不少店鋪拒收大額面值鈔票，以免無錢找，沒料港鐵售票機竟也「恕不找續」？網民發現有港鐵站內有單程票自動售票機，顯示燈亮起「恕不找錢」，質疑隨時「收多錢」，有人鬧如不慎中招就「渣都無得淨」。港鐵回覆時澄清，售票機內硬幣用完就會亮起其指示燈，乘客入錢多於車票面值，會自動退錢，不存在「收多錢」的情況。

有網民於港鐵站內發現有單程票自動售票機，顯示燈亮起「恕不找續」。（「連登討論區」圖片）

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樓主日前在「連登討論區」上傳一張相片，顯示港鐵站內的單程票自動售票機顯示燈亮起「恕不找續」，指站內每部機有同樣的情況，令他很困擾，遂上網詢問。一般情況下，乘客需先依售票機上的指示，選擇目的地車站，再投入硬幣或紙幣購買，而乘客可於售票機出口取車票及餘款。

每個港鐵站都設有單程票售票機。（資料圖片）

帖文一出，即引不少網民熱議，紛紛留言批評，「嘩，一個唔覺意入100蚊買飛咪蝕到x街」、「渣都無得剩」；有網民表示，香港人應該都有八達通，不會使用售票機，笑言「有幾多市民會買飛，呃都係呃遊客」。惟有人反駁，「少香港人用唔代表冇機會用」。

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港鐵回覆《香港01》時指，自動售票機有硬幣找續功能，如售票機內硬幣使用完畢時，就會亮起「恕不找錢」的指示燈，待職員補充硬幣。其間售票機仍可以如常賣票，但不能找續，當乘客入錢多於車票的面值，會自動退錢。如乘客發現以上情況時，可以使用其他售票機，或通知職員處理。

（「連登討論區」）