被蚊咬完見唔到捉唔到　連登絲打質疑已進化　嬲爆誓要血債血償

近日氣溫上升猶如提早過炎夏，一眾蚊蟲又開始出來「搵食」。有連登絲打表示在家中被蚊連叮5處，又痕又腫非常難耐。絲打指曾嘗試捉蚊以洩心頭之憤，但「兇手」犯案後如人間蒸發，即使在房間巡視多次亦未能成功捕獲，直指懷疑蚊子都有進化期，識閃避人及有光的地方，怒極指誓要捉拿兇手：「一定要佢血債血償！」

絲打最近於連登討論區撰文大呻表示蚊蟲又一年一度進攻家中，自己一時未為意，身中就被蚊子叮了5處。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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絲打最近於連登討論區撰文，大呻蚊蟲又一年一度進攻家中，一時未為意下身體就被蚊子叮了5處，她嘗試捉蚊惟一無所獲，「但係唔知點解呢幾個月點乸都捉唔到，唔好話捉，連睇都睇唔到」。

絲打自稱對自身視力充滿信心，但懷疑蚊子今時不同往日，解釋以前的蚊子行動比較遲鈍，如果吸了血通常在附近即可成功捕獲，捉不到也總會看到，但現在的蚊子猶如懂得閃避，吸夠血就飛走，絕不露出絲毫蹤影。

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她大感無奈：「我畀隻八婆咬完之後，喺間房巡視咗十幾廿次都未見到佢，令我開始相信有進化論呢家嘢」。她坦言因為「兇手」仍逍遙法外，每晚都「嬲到瞓唔到」，又怒指要「兇手」為其惡行付出代價：「一定要佢血債血償！」

不少巴絲打對樓主的遭遇都深感同情，又稱一樣深受蚊子煩擾，「曾經晚晚畀蚊搞到瞓唔到」、「蚊真係最煩嘅物種，畀佢咬到又痕，最慘係嘈生哂」。有巴絲打分享捉蚊心得，「電蚊拍係最好嘅工具」、「喺房擺蚊香或者蚊帳啦」、「滅蚊器幫到你」。

日本有中學生發現特別的防蚊方法近日亦被網民廣傳，愛妹深切的他在節目中指為免妹妹常被叮故深入研究，最終發現除蚊貼、蚊怕水外，其實消毒紙巾亦有效，只要用一張輕抹腳部，發現蚊叮處的數量比未抹腳前少3分1，非常神奇。節目請來的專家指，蚊子並非因氣味而行動，而是因人類皮膚表面的正常菌會散出脂肪酸及化學物質而興奮，並飛過去吸取血液。

（連登討論區）