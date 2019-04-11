女友跟拜山卻大發脾氣　台男無奈被分手　網民竟讚好：祖宗保佑你

有沒有想過，清明掃墓竟然可以成為分手的原因？一名台男日前於討論區發文，分享「因為掃墓跟女友分手」的經歷。樓主稱清明節後週末要載家人前往掃墓，女友提出一同前往，以爭取時間見面，並表明不怕要走路、有蚊等問題。至掃墓當日，由於又熱又累，女友半途感到非常疲累，提出希望先回家，但樓主卻表示需要完成路程，不料女友其後開始鬧脾氣，質問「我比較重要還是家人比較重要」。 樓主未有即時解釋，至晚上送女友回家前才坦白問題，但女友怒極提出分手。樓主大感無奈，只好向網民「訴苦」，但網民竟讚「分得好」，並恭喜他「重獲自由」，直指若未能相處，勉強一起亦無好結果，「寧可被說不太體貼，也不要苦一輩子」。

一名台男日前於討論區發文，分享「因為掃墓跟女友分手」的經歷，引起網民熱議。（《分手100次》劇照）

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該名台男日前於「Dcard」討論區發文，稱於剛過去的清明節，「因為掃墓跟女友分手」。樓主指，與女友平日都忙於上班，清明連假亦各自有事要做，為了爭取見面時間，女友提出在清明後的週六跟隨男友及家人前往掃墓。樓主稱，家人需一日內分別前往3處地方掃墓，擔心女友體力未能應付，故已再三詢問，但女友表明「走很多路、多蚊子及一直坐車」都無問題，樓主遂答應對方。

至掃墓當天，樓主先駕車接女友，再回家載父母及祖母，眾人到兩處地方掃墓後便吃午飯，然後再準備前往第三個地方。由於「前兩個地方都是必須把車子停在山下，走上去的」，女友吃過飯後感到又熱又累，提出「走不動了想先回家」，樓主雖然已預計相關情況，亦只能向女友解釋無法先載她回家，「因為車程要一個小時，下一個目的地只要20分鐘，我家人都在，我不可能多花兩個小時（來回）先載妳回家」。

不料女友聞言即大發脾氣，樓主當時亦只能無奈稱「我就跟妳說過會走很多路了，妳自己要跟來的」，令女友更生氣，質問：「我比較重要還是家人比較重要」。因樓主負責駕駛，加上早起及掃墓後已感疲累，故回應語氣亦不太好，反指女友是無理取罵。父母都察覺兩人不妥，嘗試「當和事佬」，說趕快拜一拜便可回家。

樓主曾擔心女友體力未能應付，惟對方表明「走很多路、多蚊子及一直坐車」都無問題，樓主才會答應。（資料圖片）

當晚樓主駕車載女友回家，到達女友寓所樓下時，樓主直指她的表現令他「很難做人」，女友則強調當時感到疲累已走不動。樓主遂提醒女友：「有甚麼事情可以私底下說，不要在我家人面前鬧脾氣給大家看」，但女友聞言即怒火中燒，反問：「你現在是嫌我讓你丟臉是不是？」之後更直接提出分手，直言「分手大家都不需要看情況」。

女友回家後，即時將facebook狀態轉為單身及將instargram上兩人的相片刪除，並發文稱自己「遇不到體貼的男人」。樓主當下感到非常無奈，只好向網民訴苦，問道：「原來體貼的定義是要滿足另一半的所有要求才能叫體貼？」

還未到達第三個掃墓地點，女友已感又熱又累，提出「走不動了想先回家」。（資料圖片）

帖文引來網民留言，不少人直接恭喜樓主「重獲自由」，直言其女友無理取鬧，明明已答應不怕走路及有蚊，卻又大發脾氣，「愛跟出去又愛吵的真的很丟臉」，「以為自己能忍，後面又要鬧脾氣，這不是公主嗎？」，甚至有人質疑女友只是「找理由分手」。

亦有網民笑稱樓主與公主病女友分手是祖先保佑，認為分手分得好，「果然祖先有保佑，讓你下半輩子不會受苦」，「寧可被說不太體貼，也不要苦一輩子」。

樓主事後回應網民，解釋指女友是其初戀，「我不太懂她當下想要的是甚麼，也許當下哄她一下，事情就不會變成這樣」，不過卻表明不會復合，「既然人家分的這麼乾脆，幹嘛還去糾纏人家，我也想保留一點自尊」，並指會將今次事件當作經驗，作為日後的學習。

（「Dcard」討論區）

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