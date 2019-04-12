上廁所期間小鼠被偷　澳洲露宿者無奈求歸還：牠是我唯一家人

露宿者本來已身無分文，連他的寵物都要偷真是令人氣憤。澳洲一名露宿者克里斯（Chris）被發現鬱鬱地坐在街頭，原來對他而言的「唯一家人」── 老鼠「露西」（Lucy），近日竟在他上廁所時被偷了。小鼠自出生不久已待在克里斯身邊，平日亦只會待在克里斯的儲物盒上不亂跑。克里斯非常難過，表明只想露西回家，又每天自責自己不小心，指「現在我都不敢走開了，萬一牠回來看不見我怎麼辦？」令不少網民大感痛心，大罵小偷卑鄙之餘，亦希望克里斯可盡快與露西團聚。

現克里斯失落地坐在牛奶盒旁，盒上貼了上一張紙，寫道：「我的寵物小鼠露西周六被偷了，牠的毛是黑白色並帶點啡」，希望過路的人幫忙尋找露西。（Alyson Pearce fb圖片）

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59歲的克里斯與露西於悉尼碧街多年，可算是當地的小地標，不少在附近居住及上班經過的人都愛路過時摸摸露西，與牠一起玩。牠平日一直非常乖巧，只會坐在克里斯旁邊、鋪上藍色氈的牛奶箱上。

原來露西是由一對情侶在牠只有四周大時送給克里斯，克里斯指，「牠是我的家人，我每次彎低身問牠『你好嗎？』牠都會立起來給我一個吻。這麼長時間牠只咬過我一次，那時我在餵附近的鴿子，期間用手擦了一下嘴，牠以為有食物所以就咬了一下」。克里斯又指露西最愛生菜及栗米，但對蛋糕亦很有興趣，「我有時還會讓她喝一點混了水的可樂及咖啡」。

59歲的克里斯與露西於悉尼碧街多年，可算是當地的小地標，不少在附近居住及上班經過的人都愛路過時摸摸露西，與牠一起玩。（Margaret Scown fb圖片）

不過上周六（6日），有網民發現克里斯失落地坐在牛奶盒旁，盒上貼了上一張紙，寫道：「我的寵物小鼠露西周六被偷了，牠的毛是黑白色並帶點啡」，希望過路的人幫忙尋找露西。

克里斯憶述，他當時只是到對面的公廁上廁所，但當他回來時，牛奶盒上已不見露西蹤影，說：「我不知道為什麼會發生這樣的事，我沒有做任何壞事，我平日都非常尊重別人。我每天都在想，露西不見了是否我的錯，我當天應該再等一等才上廁所。以前我回來時牠都會乖乖地在原地等我，但現在我都不敢走開了，萬一她回來看不見我怎麼辦？」克里斯更表明，「我不會向偷了牠的人提告，我只想牠回到我身邊」。

該名網民於是拍下照片，並將以往的小鼠相片一同上載社交網上，希望更多人幫忙。他指自己開始在悉尼上班時，克里斯與露西已在那個地方蹲，「我每次看到他們互相依偎都會感到非常窩心，所以見到露西不見了，真的非常難過」。

不少網民得知事件後，都非常同情克里斯，立即轉發希望露西早日被尋獲及回到克里斯身邊，帖文至今已被轉發1.8萬次，亦有人大罵小偷，「偷走露宿者最愛的小寵物，還真卑鄙」，亦有人留言指一個月前見過克里斯，看到他抱着露西的樣子非常驕傲，感到他真的很愛露西。

當地警方指目前正在調查事件，但翻查過附近的閉路電視片段，暫時沒有一部能拍到克里斯所住的地方，令事件膠着。

（每日郵報、AU Yahoo）

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