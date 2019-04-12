牆身剝落好肉酸　台屋主「翻新」變山水畫　網民激讚唐伯虎轉世

家中如果出現了「壁癌」，一定是讓人覺得非常煩悶又苦惱，不過其實只要換個心境，壁癌也能變成詩意「山水畫」？ 有台灣網友在爆廢公社分享，只要一個簡單的步驟，就能讓家中壁癌瞬間質感大升級！網友們看了都讚嘆不已，短短兩小時就有破萬人按讚，不論是屋主的樂觀跟創意都是過於常人，讓人直呼真的太有才啦！

簡單一個步驟，壁癌即變山水畫！（點圖放大）↓↓↓

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網友驚訝：你是唐伯虎轉世的人才？

這名網友利用剝落斑駁的壁癌，在上頭題了一首「詩」，瞬間看起來就像是一幅絕美的潑墨山水畫，而且還是立體的！這創意真的令人佩服啊。「大師級傑作」、「被抓漏工程耽誤的國畫大師」、「剛剛看還真的以為是畫，也太厲害😂」、「提了個好詩，好濕（詩）！」、「太強，瞬間變得詩情畫意了起來」、「這個是人才啊，高手高手高高手」、「請收下我的膝蓋」

不過仔細看上面的詩句……其實有Bug！「字寫的不錯」、「印章蓋的好真不容易啊」、「前兩句顛倒了」、「遠看山很大，近看山很小？我感覺你的眼睛可能要看醫生……」

光是壁癌本身就很特別。「這壁癌真的癌到很有意境」、「要找到這麼有個性的壁癌，很難得」、「景色還會隨氣候變化，活素材」、「天氣夠濕，還會鋪層雪花XD」、「水再流出來就更生動了😂」

家中有壁癌的也可以試試看！「看來我家可以用一個清明上河圖了」、「來我家浴室畫大幅的」、「那我家大概可以變成畫展」、「我家壁癌都在高處，畫不到😭」、「太有才了，我家也有壁癌，可以來幫我對一下聯嗎？」

但這幅山水畫可能撐不久……「以後山會越來越高、越來越大」、「壁癌會到處亂長，哈哈哈，這樣詩就毁了」、「可是會剝落啊」、「每年拍照記錄可以當靈異照片用了，家裡的山水畫山會變大」

不過能想到把壁癌變成山水畫，真的是很有創意，瞬間覺得壁癌好像沒那麼討人厭了！但還是奉勸一句，壁癌有可能影響到呼吸系統，要儘早處理才是啊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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