嚇親同事！台女突用黑膠袋笠頭　下秒動作超爆笑　網民：壓力很大

若你是上班族，辦公室除了微弱的交談聲，空氣中再多只剩下大家敲打鍵盤的聲音，這時候如果來劑振奮人心的強心針，一定會讓你整個人都清醒過來！ 近日網路就流傳一段影片，影片中其他人都聚精會神的盯著螢幕，但有一位女同事突然開始做起伸展運動，接下來的行為也讓許多網友笑到噴飯！

到底位女同事膠袋笠頭想做乜？原來……（點圖睇答案）↓↓↓

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是的，你沒看錯，在拉開垃圾袋後，套進袋子裡的不是垃圾桶，而是女同事本人的頭，最後把整個頭再套進垃圾桶，完成了「裝垃圾袋」的動作！完全不按牌理出牌的行為讓其他人都笑翻。「為什麼可以這麼默默的做這件事啦」、「太會套了吧」、「貴公司的出風口是放了些什麼，給我來一點」、「這是上班上到太無聊了吧」

看來這位同事累積了很多啊。「到底有多厭世」、「工作壓力有這麼大嗎？」、「壓力有多大，要這樣發洩？」、「她壓力一定很大」、「現在人到底壓力有多大，請看這則影片報導」

最新潮垃圾袋裝法來了。「原來正確套法是這樣，我一直以來都用錯了」、「剛好垃圾袋都撐開耶！妙～妙極啦」、「原來用頭撐開這麼方便～」、「第一次看到，長知識了」、「謝謝分享，以後我知道怎麼套垃圾袋了」

雖然影片後來沒揭開這位同事的神秘面紗，不過跟這麼有趣的同仁一起共事，想必上班一定不無聊！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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