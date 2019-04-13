戲如人生，人生如戲，一首好的主題曲更能為電影畫龍點睛，引起共鳴！因應香港電影金像獎頒獎禮明晚舉行，星光大道周末一連兩日（13-14日）舉行點唱電影金曲活動。有好老公為癌妻點播《龍鳳鬥》主題曲《如果你有事》，告訴她「如你若有事我會很寂寞，我獨個行樂怎可快樂」，鼓勵她力抗癌魔；亦有女生為閨密點唱《瘦身男女》主題曲，感謝對方在自己情困時相陪左右，「我這幸運兒幸福到一轉身找得到你，來為我打氣」，不少故事都非常讚人熱淚。

因應香港電影金像獎，星光大道周末一連兩日在海旁舉行點唱活動，讓參加者藉着香港電影金曲向摯愛親朋憑歌寄意。（資料圖片）

第38屆金像獎各個獎項花落誰家，要到明晚（14日）才有結果。因應這項影壇盛事，重新開放的星光大道早前廣邀網民為摰愛親朋點播一首香港電影金曲，並寫上一句歌詞及點唱訊息。主辦單位於200個參加者中抽出31則獲選留言，今明兩晚會即場讀出點唱者心聲和播出心水歌，不少人的心底話賺人熱淚，歌都未播已引起話題。

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「我哋曾經一齊睇《龍鳳鬥》，當時你話呢首歌好好聽，令你好感動，你睇睇下仲喊咗出嚟，真係好傻妹，今日到我突然諗起呢首歌，我一邊聽一邊喊，老婆你一定會化療成功！」有好老公為愛妻點唱《龍鳳鬥》主題曲《如果你有事》，他指和妻子相處10年，惟妻子突然患上胰臟癌，令兩人措手不及，「突然來的胰臟癌，改變了我們一切的生活，突然要面對未知的將來，有可能面對生離死別，你住院期間，只有我獨個兒在家，我真的哭了多少個晚上，害怕會孤獨一人，怕失去最愛」。

好老公坦言想像不到沒有愛妻的生活，「長期的相處和倚賴，令我某程度上已失去一些技能，突然只有我一人在家，感覺好孤單，因為你總會在旁幫助我，為我打點一切」；他又感慨，「有時人真的好脆弱，永遠不會知道自己何時離開世上」，他向妻子寄言：「老婆你一定會化療成功，往後的路我們也要一起走，以後要一起生活很幸福！」

↓↓↓《如果你有事》背後的感人故事↓↓↓

把握當下、別吝嗇向身邊人道謝，或是點播者的共同心聲，有女生回憶和好友相處的點滴，記得對方在她首次上班時陪伴四處「搵食」、受打擊時又不斷鼓勵，最感謝的是好友在她「被分手」心碎難過的大雨夜，陪她在球場狂奔，絕望時堅定地陪在她身邊，故她點播《瘦身男女》主題曲《終生美麗》，「我這幸運兒幸運到一轉身找得到你來為我打氣，因為有愛錫我的人，所以，脆弱的時候才有力量」。

↓↓↓《終生美麗》背後的感人故事↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

不同人心中各有重要的人，各有一首意義非凡的電影主題曲，心頭好橫跨70年代至今，若論最多人點的，不能不提「哥哥」張國榮的經典金曲，不少有情人都特意向另一半點唱電影《金枝玉葉》的歌曲《追》和《今生今世》，以示對愛侶的深情；另一演藝傳奇梅艷芳亦有不少金曲被點唱，包括《似水流連》、《女人心》，及與哥哥合唱的《緣份》。有人則希望為正在奮鬥的身邊人打氣，點播《哪一天我們會飛》的電影歌曲《差一點我們會飛》。

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