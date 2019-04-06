《我的五步男朋友》真人版　美情侶無懼病魔成婚　結局惹哭網民

當生命迫使愛侶分開，只會令他們愛得更堅定。近日上映的美國愛情電影《我的五步男朋友》（Five Feet Apart）講述兩位患上「囊腫性纖維症」（Cystic fibrosis）的男女，在醫院墜入愛河後攜手對抗病魔，故事情節賺人熱淚。現實中確有一對夫婦如電影般患上同樣的疾病，雖然他倆不應接觸對方，卻仍違反規定不顧一切地執意見面，最後更結成夫妻，雖最終不敵病魔，相隔5天先後逝世，但已相伴渡過了人生中最美好的時光。這段真實的愛情故事因電影上映而被重新關注，引起網民熱烈討論。

美國愛情電影《我的五步男朋友》（Five Feet Apart），講述兩位主角均罹患「囊腫性纖維症」，在同醫院治療期間日久生情，惟彼此間距離不能超過5呎。（電影海報）

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電影中的兩名主角均罹患「囊腫性纖維症」，在醫院治療期間日久生情，惟因控要制病情，彼此間距離不能超過5呎，而兩人的共同目標是戰勝病魔，突破距離限制。而「真人版」凱蒂（Katie Prager）和道爾頓（Dalton Prager）的故事，絕對比電影更真實，亦更令人心酸。

居於美國的凱蒂在2008年、即18歲時確診患「囊腫性纖維症」，在治療期間於facebook上結識了患相同疾病的道爾頓。兩人相遇後幾乎立即墮入愛河，隨即互相打氣支持，成為彼此的依靠。

縱使凱蒂明白道爾頓有致命性「洋蔥伯克氏菌」（Burkholderia Cepacia），如感染惡化會有生命危險，主診醫生更曾下令她不要與道爾頓見面，惟她仍希望親眼見到道爾頓。道爾頓與凱蒂心意相通，由密蘇里州開車6小時到肯塔基州，只為了只見凱蒂一面。

凱蒂在2015時接受訪問時憶述，當日兩人見面時還沒打招呼，就直接擁抱和親吻，「我告訴道爾頓，我真的很開心。我寧願度過5年非常開心的時光，然後死亡，也不願平淡地活20年」。

凱蒂（Katie Prager）和道爾頓（Dalton Prager）均患上「囊腫性纖維症」，相遇後幾乎立即墮入愛河，最終結成夫婦，在2016年相隔5天先後病逝。（facebook「Dalton and Katie Prager's Transplant Page」圖片）

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兩人首次見面已如相識多年的好友，認定彼此是生命中的唯一。在兩年後的2011年，他們滿20歲時，決定步入教堂結成夫妻，更買了屬於自己的甜蜜新居。當健康稍有好轉時，兩人一同生活、煮飯、玩遊戲甚至旅行，渡過了4年的開心時光。

惟好景不常，兩人的病情惡化，在2014年一同住進了醫院，道爾頓其後接受了肺部移植手術，惟病情沒有好轉；恰巧凱蒂此時因醫療保險到期被迫轉院，更確診患上癌症，彼此相隔遙遠距離，仍不時互相打氣。最終在2016年9月，道爾頓不敵病魔離世，而凱蒂亦跟隨着在5天後病逝，均終年26歲。

凱蒂（Katie Prager）和道爾頓（Dalton Prager）雖然被迫分開兩地治療，但相隔遠方仍不時為對方打氣。（facebook「Dalton and Katie Prager's Transplant Page」圖片）

凱蒂和道爾頓的故事曾在2016年被傳媒廣泛報道，更有人在facebook建立專頁「Dalton and Katie Prager's Transplant Page」紀念兩人的故事。而近日上映的《我的五步男朋友》故事與兩人的經歷如出一徹，令不少網民想起這對情侶，更懷疑電影是以他倆在原型創作。

雖然電影公司早前發聲明指電影中的故事是虛構，並無與凱蒂和道爾頓的家人會面或讓他們參與其中；道爾頓的家人則發文感謝網民關注，「道爾頓害怕被遺忘，如果電影中講述囊性纖維症故事的話，任何東西與他聯繫到，已是祝福」。

（CNN）

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