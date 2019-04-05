【最後的禮物】亡父留Amazon購物清單　日3胞胎媽打開發現即淚崩

不少人在親人去世後，都要過一段時間才能有勇氣處理對方的物品，以免勾起傷心回憶。日本一名媽媽Mokoko近日在去世父親的電腦中，發現令人鼻酸的事，原來亡父在購物網站亞馬遜（Amazon）購物車內一直放着3件衣服，準備送給3名孫子，但可惜未能趕得切送出，在孫子出生前已離開人世。Mokoko當下既驚喜又悲傷，決定將衣服買下，並製成毛公仔，代替外公陪着小孩子們長大。

日本一名媽媽Mokoko近日在去世父親的電腦中，發現他幫孫子們選好了衣服，準備買來送給他們，詎料還未趕得及付款，就離開了人間。（Twitter「ChocoTriplets」圖片）

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Mokoko去年10月誕下3胞胎，惟她爸爸來不及見3個孫子便去世了，留下遺憾。日前她在Twitter上發帖指，在爸爸去世後，她一直無碰過對方的電腦遺物，直到近日她終於找出電腦重啟時，意外地發現爸爸留下了窩心的痕跡。

當她打開購物網站亞馬遜（Amazon）時，發現爸爸帳號內的購物車裏被加了東西，原來是他幫孫子們選好了3套初生嬰兒的衣服，準備買來送給他們，詎料還未趕得及付款，就離開了人間。面對這份「來不及送出的禮物」，Mokoko感到無比悲傷。

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為了將外公的心願好好送給3胞胎，Mokoko決定先買下衣服，讓小孩穿上一次，但由於他們漸漸長大，Mokoko打算及後將衣服製成毛公仔，讓玩偶代替外公，陪伴他們一起成長。帖文令不少網民深受感動，紛紛留言安慰及鼓勵樓主，認為她仍記掛父親這份心意，父親在天之靈應該也會很感動。

另外亦有不少網民感同身受，指父母已經去世，見證不到自己的人生大事，實在遺憾；有人亦留言表示有相同的經歷：「父親今月17日去世了。當我整理他的電腦時，發現了他在亞馬遜留下的願望清單，現在只能睹物思人」。

（Twitter「ChocoTriplets」）

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